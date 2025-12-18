Catedral de Santa Ana de Belfast: su historia y su espectacular Espiral de la Esperanza

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Irlanda, concretamente hasta Belfast. Allí nos topamos con un gran número de construcciones, como es el caso de la Catedral de Santa Ana. También conocida como Catedral de Belfast, estamos ante un templo religioso que sirve a dos diócesis separadas, que son Connor y Down and Dromore, a pesar de no ser sede de ninguna de las dos. En un principio no fue considerada “catedral” como tal, sino una iglesia-sede del obispo.

Catedral de Santa Ana de Belfast, a través de su historia

A principios de septiembre de 1899, la Condesa de Shaftesbury colocó la primera piedra de la obra, diseñada por sir Thomas Drew. La antigua parroquia de Santa Ana fue diseñada por Francis Hiorne, cuyo uso continuó hasta el 31 de diciembre de 1903, fecha en la que fue reemplazada por la nueva catedral.

La nave se construyó sobre los terrenos de la iglesia tras su demolición. A principios de junio de 1904, fue consagrada. A partir de 1924, se construyó el ala oeste como monumento conmemorativo a los fallecidos del Úlster, tras la Primera Guerra Mundial. En 1925, el Duque de Abercorn, Gobernador de Irlanda del Norte, colocó la piedra angular completando la fachada proyectada por el arquitecto Sir Charles Archibald Nicholson.

Al mismo tiempo, se erigió el cruce central en el que se encuentran las localidades del coro. Con posterioridad, se añadió no solamente el baptisterio, sino también la capilla del Espíritu Santo que cuenta con impresionantes frescos en los que se representa a San Patricio. En el año 1935, en la nave lateral sur, se enterró al líder unionista Edward Carson, que falleció durante la crisis del Home Rule.

Vidrieras de la Catedral de Santa Ana en Belfast | Imagen de Virtual-Pano, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En 1941, la Catedral de Santa Ana de Belfast sufrió graves daños como consecuencia de una bomba alemana, mientras que en 1955, se empezó a erigir el ambulatorio de la sala este. Estas obras tenían prevista su finalización en 1959, pero duraron diez años más hasta que pudieron trabajar en los transeptos norte y sur. Además, tanto el Conflicto de Irlanda del Norte como la inflación provocaron que los problemas de financiación fuesen un hecho.

No podemos dejar de mencionar que, en el transepto sur, se encuentra la conocida como Capilla Unitaria y la sala del órgano, mientras que en el transepto norte nos topamos con una impresionante cruz celta que fue diseñada por John MacGeagh. Además, en 1981, se incluyó en la obra la Capilla del Real Regimiento del Rifle de Úlster.

Como curiosidad, debemos destacar que, en abril de 2007, se instaló una espiral de acero inoxidable de unos 40 metros en la zona más alta de esta Catedral de Santa Ana. Es conocida como “la Espiral de la Esperanza” y se trata de una estructura que se ilumina de noche. ¡Es verdaderamente impresionante! Por lo tanto, si estás pensando en visitar Belfast, no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de esta espectacular construcción.