¿Te imaginas montar en un dragón de Juego de Tronos? En Irlanda del Norte tienen una experiencia que lo hace posible

Razones para venir a Irlanda del Norte sobran, pero para los fans de la afamada serie Juego de Tronos ahora hay una más. El Tour Studio de Juego de Tronos de Banbridge, en Irlanda del Norte, acaba de inaugurar el pasado 27 de octubre su última atracción Dragon ride; una experiencia totalmente inmersiva con la que el visitante puede emular a Jon Snow o Daenerys Targaryen, dos de los personajes más legendarios de la serie de ficción, y sobrevolar en uno de sus dragones los épicos paisajes de Poniente.

La experiencia es posible gracias a una tecnología de pantalla verde de última generación con la que Game of Thrones Studio Tour, meca de peregrinaje de los "thronies", pretende regalar a los visitantes la posibilidad de sentirse aún más si cabe en la piel de sus personajes de ficción favoritos. Para ello, se han puesto a disposición de esta experiencia los más espectaculares efectos visuales y cinematográficos, lo que aumenta la sensación de estar viviendo de verdad uno de los momentos más icónicos de la exitosa serie.

Tour Studio de Juego de Tronos de Banbridge | Game of Thrones Studio Tour

"Esta es una emocionante novedad en el Studio Tour, que ofrece a los fans la oportunidad de ponerse en la piel de Jon Snow o Daenerys Targaryen, literalmente, y montar un dragón", dijo Amy Houston, directora de marketing del Studio Tour de Juego de Tronos. "Siempre buscamos formas innovadoras de dar vida a Juego de Tronos, y esta atracción sin duda se convertirá en una experiencia imprescindible para todos nuestros visitantes", añade.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de llevarse a casa fotos y vídeos personalizados de su aventura más épica. La experiencia del paseo en dragón está disponible con un coste adicional al de la entrada habitual.

Tour Studio de Juego de Tronos de Banbridge | Game of Thrones Studio Tour

La atracción viene a sumarse al resto de experiencias inmersivas que se pueden vivir en el Studio Tour de esta ciudad norirlandesa que recibe cada año la visita de miles de viajeros de todo el mundo, entre fans acérrimos de la serie de ficción de los Siete Reinos y amantes de las emociones fuertes, las historias de fantasía y los destinos cercanos que pueden presumir de no estar masificados y tener algunas de las rutas y paisajes más espectaculares de Europa. A fin de cuentas, a un paso de esta experiencia Game of Thrones se encuentran lugares tan únicos de la Isla Esmeralda, como la Calzada del Gigante o el Puente de cuerda de Carrick-a-Rede.

Irlanda del Norte, sede con más localizaciones de Juego de Tronos del mundo

El Studio Tour de Juego de Tronos se encuentra en Linen Mill Studios, en Banbridge, Irlanda del Norte y es la única experiencia oficial de Juego de Tronos en el mundo, abierta al público. Como extra, está en Irlanda del Norte, sede de más localizaciones del rodaje de Juego de Tronos que ningún otro lugar del mundo. El tour ofrece la posibilidad de ver de cerca la exposición de los decorados más emblemáticos de la serie, así como los vestuarios de los protagonistas y el attrezzo más icónico. Una muestra que da acceso exclusivo además a los entresijos de Juego de Tronos y brinda la oportunidad de adentrarse en la vida de Poniente y explorar la realidad ficticia del fenómeno mundial de HBO.

Tour Studio de Juego de Tronos de Banbridge | Game of Thrones Studio Tour

Fuera del estudio, Juego de Tronos deja de ser una serie de ficción para cobrar vida, pues muchos de los escenarios en los que se rodaron algunas de las escenas más recordadas de la serie de éxito mundial están aquí, en Irlanda del Norte. Si bien el Studio Tour se encuentra en Banbridge, el territorio Juego de Tronos se extiende mucho más allá, desde el condado de Down al de Fermanagh.

El aeropuerto más cercano para explorarlo es el aeropuerto Internacional de Belfast. Una vez en tierra, esta parte de Irlanda muestra al viajero lugares tan icónicos como The Dark Hedges, el hermoso Camino Real en la serie, Tollymore Forest Park, que son los bosques del reino de Invernalia, Castle Ward, donde se rodaron los exteriores de Invernalia o las Cushendun Caves, donde nació el asesino de las sombras. Ya en la Ruta Costera de Causeway, los amantes de la saga de los Siete Reinos pueden conocer Ballintoy Harbour, el puerto de las Islas del Hierro.