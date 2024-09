De Belfast a Cobh siguiendo la ruta del Titanic

Han corrido ríos de tinta acerca de la construcción, navegación y naufragio del Titanic, sobre los errores que hicieron inevitable el desastre, sobre todo lo que aconteció alrededor de su hundimiento… tanto es así que, una vez fue localizado en el fondo del mar, se pensó incluso en recuperarlo, cosa ya impensable por imposible, y todavía hoy hay quienes se aventuran a sumergirse en el océano para verlo. Y todo esto sucede porque el Titanic se ha convertido en un mito, forma parte de la historia de una isla no carente de historias mágicas y casi mitológicas; a nadie se le ocurre visitar Belfast sin acercase al Museo del Titanic de la ciudad porque fue allí, en el que era el astillero más grande del mundo (Harland & Wolff), donde se construyó pero cada vez son más los que también quieren visitar Cobh, antes Queenstown en honor a la reina Victoria, porque fue el puerto en el que el Titanic hizo su última parada de crucero (y embarcó a los últimos pasajeros en subir a bordo).

Puedes zambullirte en la historia del Titanic en Madrid, concretamente en Matadero y gracias a la exposición inmersiva que ha sido inaugurada hace apenas unos días pero, si lo haces, lo más probable es que ya no puedas borrar nunca Belfast y Cobh como destinos soñados y no solo por el Titanic (aunque principalmente, claro está…).

Titanic Hotel Belfast | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Belfast

Es la capital de Irlanda del Norte y si bien en el S.XXI se ha convertido en una ciudad próspera y atractiva (la segunda más grande de la isla de Irlanda tras Dublín), el siglo pasado es para sus habitantes de infausto recuerdo porque su ciudad fue el epicentro del conflicto de Irlanda del Norte y porque pasaron del cielo al infierno en 1912… pasaron de construir el mayor y más lujoso trasatlántico del mundo en unos astilleros admirados internacionalmente a su naufragio antes de completar su primer viaje. Claro que todo eso es historia, hoy Belfast es otra cosa aunque no olvida lo que fue especialmente si hablamos del Titanic.

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Belfast es la capital de la Titanicmanía y no solo porque en el lugar en el que fue construido y para celebrar el aniversario de su botadura se haya construido un museo, el Museo Titanic Belfast, sino porque en todo lo que era la antigua zona portuaria de Belfast, la que parió al Titanic, se ha levantado una Milla Marítima (Titanic Quarter) que sabe y huele al mítico crucero de lujo porque fueron más de 15.000 los trabajadores que participaron en su construcción (no había familia en Belfast que no tuviese a alguien, directa o indirectamente, relacionado con la construcción del Titanic).

Titanic Distillers | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

El museo se remodeló recientemente y es el edificio contemporáneo más emblemático de Irlanda del Norte y es que su forma se inspira en la del iceberg que hundió el Titanic (lo del fatalismo irlandés es innegable…); además, para completar tu viaje a través de la historia del Titanic en Belfast, puedes alojarte en el Titanic Hotel Belfast, ubicado en las antiguas oficinas centrales del astillero Harland & Wolff y por supuesto también podrás visitar la Titanic Distillers ubicada en el dique seco donde se construyó el Titanic, hoy es una destilería de whiskey.

Cobh | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Cobh

El Titanic partió de Belfast rumbo a Southampton pero, antes adentrarse en el Atlántico dirigiéndose a Nueva York, hizo una parada de crucero más, fue en la localidad irlandesa de Cobh, una ciudad que se está poniendo muy de moda y no solo por su relación con el Titanic; está ubicada cerca de Cork tan cerca que se llega en menos de media hora en tren, y dado que Cork está creciendo a marchas forzadas, Cobh se ha convertido en una bonita ciudad para vivir para quienes tienen trabajo en Cork. Más allá de ello, la ciudad tampoco olvida al Titanic, no en vano fue el último puerto en el que paró y el último en el que embarcó pasajeros (algo más de un centenar); los últimos que vieron al Titanic desde tierra firme lo hicieron desde Cobh.

Museo del Titanic en Cobh | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Y cómo recuerda Cobh al Titanic? Con un museo interactivo -Titanic Experience Cobh- ubicado en el mismo edificio en el que estaban las oficinas de la White Star Line donde se vendieron los últimos pasajes; la visita empieza cuando recoges tú billete (que incluye los datos de los pasajeros que embarcaron en el Titanic en Cobh) y de ahí en adelante recorres la historia de este emblemático crucero hasta su naufragio y el rescate de los supervivientes.