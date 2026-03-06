Descubre la Catedral de Siena, cuya fachada es una de las obras maestras del gótico italiano

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la ciudad italiana de Siena para conocer una de las construcciones más sorprendentes y significativas de la zona. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a su Catedral. Está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y forma parte del Centro histórico de Siena, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Catedral de Siena, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que fue diseñada sobre la base de una estructura mucho más antigua y terminada, aproximadamente, entre 1215 y 1263 por Giovanni Pisano. Así pues, pertenece a la fase plena del estilo gótico. Tiene planta de cruz latina con crucero, cúpula y campanario, que aunque fue iniciado en estilo románico, fue terminado en el siglo XV.

En cuanto a la base de la cúpula, es octogonal y únicamente se hace circular por encima de las columnas de apoyo. Las naves están divididas mediante arcos de medio punto, y en cuanto al exterior y al interior del templo aparecen decorados con un placado de mármol blanco y verdoso. Además, el blanco y negro son los colores simbólicos de Siena, por los caballos blanco y negro de Senio y Asquio, fundadores de la ciudad.

No podemos olvidar que hubo planes de hacer aún más grande el templo, aproximadamente en el año 1339. De hecho, el objetivo era incluso triplicar el espacio catedralicio. A pesar de todo, las obras quedaron abandonadas después de los estragos de la Peste Negra en 1348. En el exterior del templo se puede llegar a apreciar la estructura general de esa fallida ampliación.

Detalle de la fachada de la Catedral de Siena | Imagen de Yo, Sailko, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es importante destacar que la fachada principal de la Catedral de Siena es una de las obras maestras del gótico italiano. Entre otras cuestiones, porque se trata de una fachada-pantalla en la que el diseño geométrico aparece enmascarado por una impresionante decoración en la que intervienen elementos arquitectónicos, escultóricos y hasta un toque de color con los mosaicos.

Por si fuera poco, hay que destacar el impresionante frontón principal que cuenta con forma triangular y en el que puede llegar a verse una hermosa imagen de la Coronación de la Virgen, rodeada de un precioso coro de ángeles. Además, la Virgen está sentada en el mismo trono de Cristo, símbolo de María como madre pero también como esposa, símbolo de la Iglesia.

En el interior de esta Catedral de Siena, podemos encontrar un gran número de obras de arte de diversos y reconocidos autores como son Donatello, Andrea Bregno o Baldassare Peruzzi, que se encargó de diseñar el altar mayor. Aun así, puede que las obras más sobresalientes sean dos esculturas, una de San Pedro y otra de San Pablo, que forman parte del llamado Altar Piccolomini y son obras juveniles de Miguel Ángel. ¡Muy curioso! Así pues, si estás pensando en poner rumbo a Siena, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta su Catedral para dejarte maravillar por su historia y su belleza. ¡No te decepcionará!