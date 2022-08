Datos curiosos del Duomo de Milán

Milán es una ciudad muy famosa, pero que no convence a todos los viajeros. Hay quienes la disfrutan pero también están aquellos que dicen que no merece la pena. Aunque la mayoría de personas coinciden en algo: su duomo, su catedral, es verdaderamente espectacular. Enorme, altísima, imponente, blanca, reluciente. Seguro que la has visto, si no en persona, en alguna foto. Pero es posible que no conozcas las curiosidades que vamos a contarte a continuación.

Por ejemplo, ¿sabías que su construcción duro siglos? Pues así es. Comenzaron a levantarla en el año 1386 pero no fue hasta 1965, hace relativamente poco, cuando se terminó. Y esta no es la única curiosidad sobre su contrucción, sino que vamos a destacar otra: en esa época los edificios solían hacerse de ladrillo pero el duque de Milán quiso que el duomo fuese único y permitió hacer uso de las canteras de mármol de Candoglia.

El duomo de Milán, por otro lado, tiene una fachada llena de detalles. Entre ellos, nada más y nada menos que 150 gárgolas que colaboran en la tarea de permitir salir el agua de la lluvia. Pero no solo eso. Desde la calle se puede ver que en la parte más alta el duomo tiene muchas estructuras en forma de aguja; hay un total de 135 ¿Sabías que estas sostienen, todas ellas, a un santo? Por lo que hay 135 estatuas de ellos.

Duomo | Pixabay

Pero no todo lo que hay en la fachada fue construido y colocado allí a própisto, y es que otra curiosidsd del duomo es que en su exterior se pueden ver las marcas que dejaron allí las bombas que cayeron sobre el duomo durante la Segunda Guerra Mundial.

Dejamos su exterior para hablar del interior, en el que aunque quizá no lo sabías, hay un meridiano. Una bóveda en el techo de la catedral permite entrar la luz del sol al mediodía, el rayo que entra señala uno de los signos del zodiaco que hay al lado de la línea de cobre que es el meridiano y se puede ver el mes que corresponde a ese signo.

Y eso no es todo, sino que cuenta la leyenda que en un relicario que tiene forma de cruz y que se encuentra cerca de la bóveda se guarda todo un tesoro: un clavo de la cruz de Jesucristo.

