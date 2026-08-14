La playa poco conocida del País Vasco que esconde un embalse, rutas de senderismo y deportes acuáticos

Cuando pensamos en playas del País Vasco, lo normal es imaginar la costa de Vizcaya o Guipúzcoa. Pero hay una opción bastante más cercana para quienes están en Vitoria: el Parque de Garaio, a poco más de veinte minutos de la capital alavesa, junto al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Ahí, en vez de arena, te encuentras con amplias campas de hierba que terminan en una zona de baño de agua dulce.

El parque tiene dos zonas de baño con Bandera Azul (Moskurio, en Garaio Norte, y Salurriaga, en Garaio Sur), un reconocimiento que reciben desde 2016 por la calidad del agua, la limpieza y los servicios disponibles. El acceso al agua es distinto al de una playa típica: se entra desde orillas acondicionadas, rodeadas de pasto donde se puede poner la toalla o comer bajo la sombra de los árboles.

Además, todo el lugar está pensado para pasar el día completo: hay duchas, baños, fuentes, juegos para niños, miradores y senderos en las 116 hectáreas que ocupa el parque. También se pensó en la accesibilidad, con plazas para personas con movilidad reducida, baños adaptados, rampas hasta el agua y hasta una silla anfibia disponible (conviene confirmar antes su disponibilidad y horario).

Si quieres algo más activo, el embalse tiene espacio para piragüismo, vela, windsurf y paddle surf, con cursos de iniciación durante el verano en el Club Náutico Vitoria (hay que saber nadar y revisar los requisitos de edad según la actividad). Y si prefieres no meterte al agua, también puedes volar cometas, caminar por las campas, sacar fotos o simplemente observar la fauna del lugar: cigüeñas, garzas, petirrojos y otras aves conviven ahí con especies como fresnos y arces.

Para quienes quieran moverse más, la Ruta Verde de Ullíbarri-Gamboa rodea todo el embalse (43,6 kilómetros, ideal para hacer en bici o dedicarle un día completo). Hay una versión más corta pensada para familias: parte desde el centro de información de Garaio, tiene 12,8 kilómetros y se puede hacer caminando en unas dos horas y media, pasando cerca del Parque Ornitológico de Mendixur.