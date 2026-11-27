Son cuatro días que, sin irte demasiado lejos por aquello de que el trayecto no se coma demasiado tiempo, dan para disfrutar mucho de una escapada invernal; si eres de los que disfruta de la nieve y no quiere esperar ni un día más para ponerse los esquíes, ya te contamos aquí donde puedes viajar ya mismo pero si eres de los que deja la escapada de nieve para enero (o para nunca…) y quiere disfrutar de un viaje relámpago en el puente de diciembre que se salga de lo habitual y más conocido, aquí tienes algunas sugerencias interesantes:

Valkenburg en Países Bajos

Cueva iluminada en Valkenburg en diciembre | Pixabay

Sí, Estrasburgo es la capital de la Navidad pero eso seguro que ya lo sabes en cambio ¿sabías que en Valkenburg organizan un mercado de Navidad bajo tierra? Y esa es solo una de las curiosidades interesantes de esta localidad europea, también es interesante su castillo en lo alto de la colina a pesar de estar en ruinas o su estación de tren que es la más antigua en funcionamiento en Países Bajos. Aunque, ciertamente, lo que más llama la atención en esta época del año es el modo en que decoran sus cuevas de piedra caliza montando en ellas sus mercadillos navideños.

Rattenberg en Austria

Rattenberg | Pixabay

La ciudad más pequeña de Austria resulta especialmente atractiva en diciembre porque su decoración de Navidad no tiene tanto que ver con las luces LED como con el fuego: la ciudad se ilumina al caer la noche con velas, antorchas y hogueras creando un ambiente navideño de inspiración más medieval que contemporánea y no poco teatral. Es verdad que los mercados de Navidad de Viena o Salzburgo son una delicia y que la tradición de los Krampus es muy especial en Austria pero precisamente por eso destaca Rattenberg, porque se diferencia del resto de lugares austríacos y europeos a través del fuego.

Sarajevo en Bosnia Herzegovina

Bazar en Sarajevo | Pixabay

Sarajevo es siempre una ciudad de contraste porque aquí conviven la arquitectura austrohúngara con los bazares otomanos y en invierno los cafés tradicionales y las montañas nevadas crean un contraste de lo más atractivo y es que, más allá del merecido interés gastronómico que despierta esta ciudad en cualquier época del año, el ambiente evocador de sus calles en invierno la convierte en un destino perfecto y sabroso para el puente de diciembre.

Óbidos en Portugal

Óbidos Vila Natal | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Cuando pensamos en viajar a Portugal solemos pensar en Oporto y Lisboa y en el Algarve si es verano pero sabemos que nuestro país vecino tiene mucho más que ofrecer y en ese mucho más está Óbidos muy especialmente en esta época del año, no en vano esta villa medieval amurallada organiza cada año Óbidos Vila Natal, es decir, es en realidad la villa de la Navidad en Portugal y es que su arquitectura medieval iluminada para la ocasión nos regala una estampa evocadora a rabiar.

Puebla de Sanabria en España

Puebla de Sanabria en Navidad | Imagen cortesía de la Diputación de Zamora

Es verdad que los reconocimientos obtenidos por su iluminación navideña en otras ocasiones han puesto a Puebla de Sanabria en el mapa de las escapadas para el puente de diciembre de no pocos viajeros pero, aun así, no gana en fama a ciudades como Madrid, Vigo o Málaga en esta época del año y en realidad es un destino perfecto: su casco histórico medieval merece un paseo en cualquier época del año pero en diciembre luce especialmente bello, además, dada la cercanía del lago de Sanabria, esta localidad castellana nos ofrece una escapada invernal de lo más completo.