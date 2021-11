5 escapadas perfectas para el Puente d e de Diciembre (sin pisar el aeropuerto)

Podemos discutir o no acerca de lo pronto que aparecen los turrones en el supermercado, de lo terrible de empezar a comer panettone en noviembre o del modo en el que pasamo de los huesos de santo y los buñuelos a los polvorones sin pausa ni descanso; ¿es de recibo que en noviembre Europa entera se ilumine de Navidad e inaugure sus famosos mercadillos? Puede serlo o no... pero de lo que no cabe duda alguna es de que cuando llega el Puente de Diciembre el mundo huele, sabe y se ve como sólo huele, sabe y se ve en Navidad.

El Puente de Diciembre sólo puede vivirse de dos maneras: colocando la decoración navideña y abriendo la primera tableta de turrón o viajando ¿te seduce la idea de viajar pero no quieres pisar el aeropuerto? A continuación tienes cinco sugerencias, cinco lugares a los que llegar en coche (salvo que vivas en las islas, claro... y aún así porque para eso está en ferry) y en los que la Navidad se vive con mucha intensidad.

Óbidos | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Óbidos

Durante el mes de diciembre Óbidos celebra su particular natal; la ciudad amurallada se ilumina especialmente con ocasión de las fiestas navideñas y ofrece mil y una actividades propias de esta época del año: visitar la casa de Papá Noel, patinar sobre hielo, pasear en trineo… Si viajas con niños a Portugal solo se nos ocurre un lugar que pueda gustarte tanto como Óbidos y es el siguiente de nuestra lista.

Perlim. Santa María da Feira | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Santa María da Feira

En las inmediaciones del Castillo de Santa María da Feira se instala cada Navidad Perlim, una Quinta de sonhos, todo un parque temático de la Navidad.

Además, cerca de este parque temático, en la localidad de S. Paio de Oleiros, podrás visitar también el que pasa por ser el mayor Belén en movimiento del mundo.

Andorra | Pixabay

Andorra la Vella

A finales de noviembre en Andorra se ilumina la Aldea de Navidad (El Poblet de Nadal). Las calles de Andorra la Vella se llenan de luces y colores propios de la Navidad, también de los aromas de estas fechas tan señaladas y, por supuesto, esconde un mercadillo navideño en el que podrás hacerte con adornos navideños con mucho encanto.

Vigo | Pxfuel

Vigo

Sus luces son famosas en el mundo entero y amenazan cada año con ganar en espectacularidad a las de Nueva York ¿qué nos reserva esta ciudad gallega en 2021 para seguir dando la nota como la más espectacularmente iluminada de España en Navidad? Puedes ir y descubrirlo personalmente, además ¿qué mejor lugar que una ciudad gallega con puerto de mar como Vigo para darte un homenaje marisquero antes de que los precios de estos manjares se pongan imposibles?.

Turrón de Jijona | Imagen de La.Blasco en Wikipedia, licencia: CC BY 02

Jijona

Esta es la localidad que, sin duda, querrás comerte en Navidad y por eso es perfecta para visitar antes de las fechas señaladas, porque los mejores turrones de España y del mundo se preparan aquí. Visita las fábricas de turrón artesano más reconocidas de la ciudad y llévate el turrón más rico del mundo a casa, pasea el mercadillo, las calles iluminadas... porque una ciudad que, como Jijona, en endulza la Navidad no deja de vestir sus calles de luces y galas cuando llegan estas fechas.