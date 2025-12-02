Sabah, en Borneo, un paraíso perdido al que viajar en 2026

Solo hay dos islas en el mundo más grandes que la de Borneo, Groenlandia, que es indiscutiblemente la más grande, y Nueva Guinea, poco mayor que Borneo, una isla que se reparten tres países: Brunéi, Indonesia y Malasia. Y ahí nos vamos, a uno de los estados de Malasia, el de Sabah, todo un paraíso terrenal y secreto de clima tropical.

Consejos viajeros para viajar a Sabah

Lo primero que tienes que saber de este paraíso tropical malayo es que entre noviembre y febrero está en temporada lluviosa, se puede visitar pero algunas de las excursiones más espectaculares dependerán de cuánto o cuán poco llueva los días en los que las hayas planificado, un inconveniente que entre marzo y octubre podrás ahorrarte porque entonces llueve mucho menos dado que el monzón no enreda (los meses de julio y agosto son los más secos).

Más consejos para viajar a Sabah: no olvides el repelente de insectos porque aquí los mosquitos son de lo más revoltoso; ten en cuenta que tanto Sipadan como Kinabalu son lugares protegidos y es necesario solicitar un permiso para visitarlos, haz la gestión con tiempo. Ni se te ocurra tocar ni alimentar a los animales (por su bien y por el tuyo) y, dado que aquí las distancias son largas, conviene organizar las excursiones con antelación reservando transporte.

Río Kinabatangan | Pixabay

¿Cuáles son los enclaves más emblemáticos de Sabah y cómo disfrutarlos?

Monte Kinabalu, el pico más alto de Sudeste asiático

Dos son los días que necesitarás para disfrutar de una excursión que te permita conocer el Parque Nacional Kinabalu, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, coronado por el Monte Kinabalu; la flora de este monte es única (aquí verás preciosas especies de orquídeas imposibles de ver en el resto del mundo también rafflesia arnoldii, la flor más grande y pesada del mundo) y podrás disfrutar de ella caminando por senderos naturales accesibles siempre que no quieras llegar a la cumbre.

Reserva Sepilok, hogar de orangutanes y osos malayos

Esta reserva reparte su espacio en dos lugares protegidos: por una parte aquí está el centro de rehabilitación de orangutanes rescatados y por la otra el centro de conservación del oso malayo. Es por tanto el mejor lugar no solo de Sabah sino de toda la isla de Borneo para conocer a estos dos espectaculares animales.

Río Kinabatangan, el río perfecto para gozar de un safari fluvial

El entorno de este río es uno de los mejores lugares del mundo para ver fauna salvaje en libertad y en su hábitat (orangutanes, monos narigudos, elefantes pigmeos de Borneo, cocodrilos, aves…); el mejor modo de disfrutar de este paisaje natural y su fauna es hacerlo organizando un crucero fluvial por el río Kainabatangan.

Monos narigudos en la Reserva Sepilok | Pixabay

Sipadan, uno de los mejores lugares del mundo para bucear

El Parque Marino de Sipadan, ubicado en la isla del mismo nombre, es una visita imperdible para los amantes del buceo tanto por sus aguas cristalinas y sus cientos de especies de coral como por la fauna marina que vive en ellas: tortugas, tiburones de arrecife, mantarrayas e inmensos bancos de peces, de las más de 3.000 especies de peces localizadas en la zona.

Ranau y Kundasang y las aguas termales

Estos lugares de Sabah son famosos por su paisaje montañoso, sus granjas, rutas con puentes colgantes… pero sobre todo porque aquí está Poring Hot Springs, un lugar en el que los amantes del turismo termal disfrutarán a lo grande.