3 paseos inolvidables por Budapest

Nosotros lo tenemos claro, las visitas imperdibles, las que no se pueden quedar en el tintero, son las de los lugares más emblemáticos, los que están considerados Patrimonio de la Humanidad; recorrer esos lugares en Budapest supone además gozar de paseos deliciosos e inolvidables, eso sí, recuerda llevar calzado cómodo porque para conocer el casco antiguo o los lugares históricos de cualquier ciudad no hay mejor modo que echarse a andar y Budapest no es una excepción.

Tres son los lugares de Budapest que no puedes dejar de visitar ¿te parecen pocos? Eso es porque todavía no sabes que no son lugares o construcciones en sí sino zonas de la ciudad, es decir, no se trata de pasear de uno a otro, que también, sino de pasear cada uno de estos tres lugares.

El Castillo de Buda

Castillo de Buda | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Empezamos por el que bien podría ser el edificio más emblemático de Budapest, el Castillo de Buda; en realidad es mucho más que un castillo, se trata de un distrito amurallado en la colina de Buda famoso por sus calles adoquinadas, sus plazas tranquilas y sus edificios históricos. ¿Edificios notables de este distrito? El Palacio de Buda, que alberga la Biblioteca Nacional, la Galería Nacional de Hungría y el Museo de Historia de Budapest; la Iglesia de San Matías, que es una de las más queridas por los húngaros; y el Bastión de los Pescadores, desde donde se disfruta de las mejores panorámicas del Danubio a su paso por la ciudad con el Parlamento al fondo.

La ribera del Danubio

Parlamento húngaro en la ribera del Danubio | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Y ahí vamos, del Castillo de Buda a la ribera del Danubio que tiene a un lado al emblemático Parlamento húngaro con sus icónicas torres que parecen de castillo de cuento, el edificio de la Academia de Ciencias, de estilo neorrenacentista, el Palacio Gresham de estilo Art Nouveau que es hoy un hotel de lujo y el Pesti Vigadó que es una de las salas de conciertos más importantes de toda Hungría; y al otro lado está la Colina Gellért con la Ciudadela y la Estatua de la Libertad en su zona más elevada y el Balneario Gellért, de estilo modernista y uno de los más emblemáticos de la ciudad (lo cual no es decir poco en una ciudad en la que el turismo termal tiene gran tradición y arraigo).

La avenida Andrássy

Ópera Nacional en la avenida Andrássy | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

Tras pasear por el Castillo de Buda y por la ribera del Danubio, parando a descansar en un paraíso termal como es Gellért, terminamos nuestro paseo en la Avenida Andrássy, una calle une el centro con el Parque de la ciudad y que es una muestra imponente de la arquitectura húngara del S.XIX e incluso de principio del S.XX. ¿Los edificios más notables de esta avenida? La Ópera Nacional, el Salón de la Moda y la Academia de Música Franz Liszt; esos además del Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte que flanquean el Monumento del Milenio en la Plaza de los Héroes.