Algunas pistas de hielo para quienes se atreven a patinar sobre él

Solo en Madrid capital, decimos, porque en otros muchos municipios de la comunidad como el de Getafe también se ha instalado una pista de hielo (concretamente en Navimagic, el parque de la Navidad organizado en el recinto ferial de la ciudad); y todo ello sin contar con las pistas de hielo que están siempre disponibles como La Nevera en Majadahonda o el Palacio de Hielo en la capital.

¿Sabes cuáles son y dónde están las pistas de hielo navideñas de la capital? Tenemos la de Matadero Madrid, abierta hasta el 6 de enero; la de la Galería de Cristal Palacio de Cibeles que estará operativa hasta el 5 de enero; la de Plaza de España hasta el 6 de enero y la de Colón Javier Fernández también hasta el día de Reyes: la del hotel Rosewood Villa Magna hasta el 6 de enero y Madrid On ice, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, hasta el 5 de enero (esta última es, además, una de las más grandes de Europa).

Pista de Hielo Plaza de España | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Madrid

En Barcelona también lo tienen claro, quieren hacernos patinar ¿dónde? En alguna de las tres pistas de hielo instaladas en la ciudad para tal fin; además, como sucede en Madrid, también otros municipios de la región como es el caso de Castelldefels o Esplugues de LLobregat han optado por instalar su propia pista de hielo; y por supuesto Barcelona también cuenta con una pista de hielo que está siempre disponible, no solo en Navidad, se trata de la pista de hielo del FC Barcelona.

¿Cuáles son las tres pistas de hielo navideñas de Barcelona? La del Tibidabo, que estará operativa hasta el 5 de enero, la de Port Vell, hasta el 6 de enero y la de El Corte Inglés de Maria Cristina que será la que aguantará más tiempo en funcionamiento: hasta el 12 de enero.

¿Otras pistas de hielo que realmente merece la pena visitar? La de Logroño, en el Centro Deportivo Municipal de Lobete ¿lo mejor? Que permanece abierta hasta mediados de abril; la de San Sebastián, que es una de las más espectaculares de España y también es accesible prácticamente todo el año (especialmente entre semana porque los fines de semana ahí se juegan partidos de hockey sobre hielo); no puede faltar en esta lista el Pabellón de Hielo de Jaca con sus dos pistas de patinaje.

Pista de hielo del Tibidabo | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Barcelona

¿Más pistas de hielo navideñas? La de los Jardines Del Prado de San Sebastián en Sevilla, la de Samil en Vigo que estará abierta hasta el mes de febrero, la de A Coruña que se instala en el incomparable escenario que es la Plaza de María Pita o la De Santiago en la Alameda, la de Salamanca en la Plaza de al Concordia o la de Zaragoza en un lugar incomparable, la Plaza del Pilar.

Desde hace pocos años quien no patina sobre hielo en diciembre es porque no quiere… o porque no se atreve.