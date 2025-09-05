Viajar en septiembre: Vuelos por menos de 100 euros a Praga, Budapest, Marrakech, Dublín, Viena y Edimburgo

Septiembre es uno de los mejores meses para viajar. Y es que aunque muchos aprovechan las vacaciones de verano para hacerse algún viaje, lo cierto es que julio y agosto siempre es más caro. Recientemente te hablábamos de todos los descuentos de las aerolíneas para comprar vuelos baratos este mes y ahora también queremos hablarte de más ofertas para que puedas ahorrarte algo de dinero.

La compañía de tecnología de viajes Kiwi.com ha anunciado una serie de ofertas de vuelos de última hora con precios inferiores a 100 euros, buscando redefinir el mes de septiembre como la temporada ideal para viajar.

Praga, República Checa | iStock

Las promociones, válidas para viajar hasta el 30 de septiembre, incluyen destinos como Praga, Budapest, Marrakech, Dublín, Viena y Edimburgo, con salidas desde Madrid y Barcelona.

Según la plataforma, viajar en septiembre permite a los usuarios evitar las aglomeraciones y disfrutar de precios más asequibles. Entre las ofertas destacadas se encuentran vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Praga por 85 euros y a Budapest por 89 euros, dos ciudades con un gran patrimonio cultural. Asimismo, se ofrecen billetes a Marrakech desde 64 euros.

Catedral de San Esteban en Viena | iStock

Desde Barcelona, Kiwi.com propone escapadas a Viena, con tarifas desde 64 euros, y a Edimburgo desde 80 euros, destinos que combinan cultura, historia y paisajes urbanos. La oferta también incluye vuelos a Dublín por 84 euros, una ciudad conocida por su ambiente festivo y sus tradiciones.

La iniciativa de Kiwi.com subraya la tendencia del sector de viajes a ofrecer opciones flexibles y económicas fuera de los meses de verano tradicionales, adaptándose a la demanda de los viajeros que buscan experiencias de bajo coste.