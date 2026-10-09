Así es el Faro de la Entallada, uno de los monumentos más emblemáticos de Fuerteventura

Las Islas Canarias, también conocidas como las islas Afortunadas, son la gran joya que España tiene en el mar Atlántico. El archipiélago siempre se convierte en la opción ideal de todos los viajeros que quieren disfrutar del buen clima, sin importar la época del año que sea, su cultura, gastronomía y su gente. Ocho islas paradisiacas que enamoran a todo el que las conoce en primera persona. Por ello, no son pocos los viajeros internacionales que las visitan.

En esta ocasión, hablaremos de Fuerteventura, la segunda isla más grande del archipiélago canario. De origen volcánica, al igual que las demás, es conocida por sus playas de arena blanca y clima cálido. Un paraíso de largas carreteras donde una de sus construcciones arquitectónicas más conocidas es el Faro de la Entallada. Una obra que se encuentra en el municipio de Tuineje, a pocos kilómetros al norte de Gran Tarajal y Las Playitas, y refleja la arquitectura tradicional majorera. ¿Lo conoces?

Detalle del Faro de la Entallada | Imagen de Frank Vincentz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Dónde se encuentra el Faro de la Entallada y cuál es su historia?

Si estas descubriendo el municipio de Las Playitas, informamos que se encuentra a tan solo seis kilómetros de distancia. El faro presenta una altura de unos 12 metros y, desde su mirador, a unos 200 metros de altitud según las fuentes turísticas, se disfruta de una vista espectacular del océano y del interior de la isla. Asimismo, fue diseñado por el arquitecto Carlos Alcón e inaugurado en 1954.

En sus proporciones, se informa que tiene una sola planta, con una torre cuadrangular de 11 metros en su parte central. Además, como dato curioso, cabe señalar que fue el último gran faro de Canarias concebido para ser habitado. Su construcción a base de basalto gris y pórfido rojo, junto con repisas, cornisas y arcos, le han otorgado un aspecto bastante particular.

Horario de apertura

Para poder ver esta obra y sus maravillosas vistas, es importante estar atento al horario. Según hemos podido saber, el Faro de la Entallada está abierto de martes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Por lo tanto, los domingos y lunes permanece cerrado. Como comentábamos en líneas anteriores, si se desea ver desde las alturas el escenario que da forma a la isla de Fuerteventura, acudir es una parada obligatoria.

Faro de la Entallada | Imagen cortesía de Turismo de las Islas Canarias

El punto más cercano a África de España

Geográficamente, por todos es sabido que las Islas Canarias es el territorio español más próximo a África. Pero, de todo el archipiélago, es Fuerteventura la que más cerca se encuentra de la costa de Marruecos. Pues, según hemos podido saber, está a 100 kilómetros en línea recta desde la localización del faro. Asimismo, como dato curioso, es importante señalar que la torre del Faro de la Entallada forma parte del sistema de vigilancia SIVE, el cual se emplea para detectar la llegada de migrantes. Sin lugar a duda, cada isla canaria es diferente. Pues, cada una tiene su esencia propia, historia y obras. En el caso de Fuerteventura, la isla tiene seis faros en total. Pero, el Faro de la Entallada es el más emblemático y el más históricamente importante.