Así es la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar, epicentro de las fiestas de la Pilarica

Su imagen es reconocida por todos al primer golpe de vista tanto por sus torres como por sus cúpulas de tejas de colores amén de su inconfundible estructura barroca; claro que esta Catedral-Basílica es mucho más que un emblemático edificio religioso, es un santuario mariano que guarda, además, importantes obras maestras de la pintura.

El origen de esta Basílica-Catedral es antiquísimo: cuentan que a Zaragoza llegó Santiago el Mayor predicando la llegada del Salvador y que fue precisamente allí, en la capital aragonesa, donde se le apareció la Virgen María sobre una columna de jaspe; lo extraordinario de esta aparición mariana respecto a otras es que, cuando sucedió, María todavía vivía en Jerusalén (corría el año 40 d.C.). Cuentan que aquella aparición la que le pidió a Santiago el Mayor que hiciera construir un templo. La columna sobre la que se apareció Maria quedó como testimonio porque representa el origen de la devoción a la Virgen del Pilar.

Santa Capilla de la Virgen del Pilar | Imagen de Davas27, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ya en la Edad Media este santuario fue ganando importancia, tanto fue así que el templo románico original fue sustituido por una construcción gótica y, ya entre los siglos XVII y XVIII, se completó la estructura de la basílica tal y como la conocemos hoy, sus inconfundibles torres y cúpulas.

Su exterior es de ladrillo y sus cúpulas están revestidas de tejas vidriadas de diferentes colores; las cuatro torres por su parte no fueron levantadas todas en la misma época y es que las últimas no estuvieron terminadas hasta bien entrado el S.XX (en los años 60). En cuanto a su interior, está organizado en tres grandes naves, es de hecho esta amplitud la que nos recuerda que la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, popularmente conocida como Basílica del Pilar, es uno de los grandes centros de peregrinación mariana de España y también de Europa.

Frescos de Goya en la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar | Imagen de Zarateman, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

¿Lo más interesante? Desde el punto de vista artístico, lo más interesante es que en el interior de la Basílica se conservan elementos de épocas anteriores al templo barroco, de ahí que se puedan ver detalles góticos y renacentistas además de barrocos y neoclásicos: entre las magníficas obras que guarda este templo está la Adoración del Nombre De Dios, un fresco pintado por Goya; también el retablo mayor de Damián Forment, hecho en alabastro y dedicado a la Asunción de la Virgen, la cúpula Regina Martyrum, también pintada al fresco por Goya aunque es posterior a la Adoración del Nombre De Dios y por supuesto la Santa Capilla y la Virgen del Pilar que es el corazón espiritual del templo: la Santa Capilla es obra de Ventura Rodríguez y en ella está no solo la Virgen del Pilar sino también la columna de jaspe que es origen de esta Catedral-Basílica y de la devoción mariana de Zaragoza.

Virgen del Pilar | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

Este templo es, lógicamente, el epicentro de las fiestas del Pilar que se celebran el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; ese día tiene lugar la Ofrenda de Flores en la Plaza del Pilar y miles de personas, muchas de ellas vestidas con los trajes tradicionales aragoneses o de otros lugares, dejan sus flores en una gran estructura que tiene como fin crear un gran manto de flores para la Virgen.

Lo curioso es que esta tradición, la de la Ofrenda de Flores, no es tan antigua como el templo y mucho menos tanto como la devoción mariana en Zaragoza sino una mucho más moderna pues data de los años 50 del siglo pasado, ahora bien, se ha convertido en el momento más emblemático de las fiestas porque, aunque tiene lugar en la plaza, no dentro de la Catedral-Basílica, es esencialmente una ofrenda a la Virgen, una Virgen que corona la estructura desde el día anterior a la Ofrenda de Flores.