Algunos destinos de miedo y Halloween

Cuesta elegir sólo un destino para celebrar Halloween pero, dado que no podemos estar en varios lugares a la vez, tenemos la imperiosa necesidad de elegir sólo uno para gozar de la fiesta más tenebrosa del año.

Empezamos por grandes viajes, viajes internacionales y la primera opción tiene que ser, por fuerza, Derry-Londonderry en Irlanda por una doble razón: Irlanda es el país de origen de esta fiesta que celebra en la actualidad medio mundo y la de Derry-Londonderry es la fiesta de Halloween más famosa y multitudinaria del mundo, una fiesta que se celebra en una ciudad amurallada que ofrece un escenario de escándalo para gozar del miedo. ¿Lo más espectacular del Halloween de Derry-Londonderry? Sin duda el gran desfile del día 31 que termina con un espectáculo de fuegos artificiales realmente inolvidable.

Halloween | Pixabay

Sin salir de Europa, tenemos otros destinos de escándalo para disfrutar del miedo de Halloween: Brasov, una localidad medieval de Transilvania, muy cerca del famoso Castillo de Bran (el castillo de Drácula…) es un escenario ideal para una fiesta de Halloween y sus habitantes lo saben, por eso la celebran y nos invitan a morirnos de miedo disfrutándola con ellos.

Hablar de Halloween es hablar de Irlanda pero también de Estados Unidos ¿donde vivir el Halloween más espectacular de Estados Unidos? Sin duda Nueva Orleans, concretamente en el famoso barrio francés de la ciudad. Claro que si eres un amante de la brujería más que de los fantasmas seguro que preferirás gozar del Halloween de Salem, la ciudad famosa por sus procesos contra las brujas hace de sus leyendas virtud y se convierte en un destino ideal para estas fechas. Y si prefieres vivir un Halloween literario, tenlo claro, tu destino americano es Sleepy Hollow con su famoso cementerio (el Old Dutch Burying Ground).

La Casa de los 7 Tejados en Salem | Pixabay

Si quieres quedarte más cerca, no te faltarán en España destinos en los que gozar de un auténtico Halloween; si no conoces Cedeira, en Galicia, te vamos a dar unas cuantas excusas para visitar este bonito pueblo al calor de Halloween: en Cedeira se ha recuperado en los últimos años la tradición del Samaín, que es la fiesta celta originaria de Irlanda de la que nace el actual Halloween; y no creas que eso va a ser lo único que vas a disfrutar de Cedeira (sus paisajes, sus platos de marraxo, sus espectaculares acantilados y su cercanía de San Andrés de Teixido, el lugar al que quien no va de vivo, va de muerto…). ¿Otras localidades gallegas para gozar del Samaín? Catoira, Quiroga y Ribadavia.

Claro que Galicia no es la única región de España en la podrás disfrutar de un Halloween de miedo: el pueblo abandonado de Belchite, en la provincia de Zaragoza o La Mussara en Tarragona son buenas opciones como también lo son Zugarramurdi en Navarra o Soportújar en Granada, pueblos de brujas; ¿más opciones? El Parador de Cardona en Barcelona y por supuesto Soria, la tierra de las terribles leyendas de Bécquer…