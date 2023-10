Derry-Londonderry es Ciudad de La Paz de Naciones Unidas

Por si su festival de Halloween no fuese motivo más que suficiente para visitar Derry-Londonderry en el mes de octubre, la ONU acaba de darnos uno más al nombrar a esta ciudad norirlandesa Ciudad Internacional de la Paz como reconocimiento a todos los proyectos que la ciudad ha puesto en marcha a lo largo de los últimos años fomentando la igualdad, la cooperación, el diálogo, el entendimiento y la convivencia entre sus ciudadanos.

No son pocas las visitas imperdibles en Derry-Londonderry y muchas de ellas tienen que ver con esos proyectos que la han convertido en Ciudad Internacional de la Paz: sus famosos murales, el no menos popular Puente de la Paz; no menos importantes son las murallas del S.XVII porque son las únicas que se conservan intactas en toda la isla de Irlanda.

Murales de Derry-Londonderry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

No puedes marcharte de Derry-Londonderry, ni siquiera si sólo visitas la ciudad a finales de octubre en plenas celebraciones de Halloween, sin visitar sus museos porque es en ellos donde descubrirás la rica historia de esta ciudad norirlandesa; son tres los museos a visitar, el Siege Museum, el Museum of Free Derry y el Tower Museum, este último te interesará especialmente si eres un fan de la serie Derry Girls porque en sus instalaciones descubrirás decorados y objetos originales utilizados en el rodaje de la serie (el diario de Erin, muebles, ropa, los disfraces de Spice Girls…).

Derry Girls Experience en el Tower Museum. | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Más visitas imperdibles de Derry-Londonderry? La zona de Bogside, donde están los famosos murales que inmortalizan el duro conflicto que se vivió en Irlanda del Norte, un conflicto marcado por el terrorismo del IRA, de hecho para concomer la historia de Irlanda del Norte disfrutar de alguna de las visitas guiadas como el Free Derry Tour o el Bogside History Tour y por supuesto también el Puente de la Paz, una imponente estructura que une las dos comunidades que, divididas por el río Foyle, estuvieron enfrentadas en su día, antes de que la reconciliación, la convivencia y la paz se instalaran definitivamente en la ciudad.

Fuegos artificiales durante las fiestas de Halloween de Derry-Londonderry | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Sabes cuál es el mejor momento del año para visitar Derry-Londonderry? Sin duda del 28 al 31 de octubre porque es entonces cuando Derry-Londonderry celebra su famoso festival de Halloween, el más grande y espectacular de Europa.