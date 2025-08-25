Torre Tanque de Mar del Plata, emblema de la ciudad argentina

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Argentina, concretamente hasta Mar del Plata. Allí, como no podía ser de otra forma, nos topamos con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo lo encontramos en la Torre Tanque, considerada un emblema del servicio de agua en esta zona del país.

Está situada en la esquina de Falucho y Mendoza, concretamente en el punto más alto de la Loma de Stella Maris. Los agentes de Obras Sanitarias son los encargados de dar información sobre esta Torre Tanque, así como su historia, a todo aquel que decida visitarla. Su cometido es dar a conocer y dar acceso a este símbolo de la llegada de agua corriente a Mar del Plata.

Debemos tener en cuenta que esta ciudad argentina podría tratarse de la única en todo el mundo de esa magnitud que cuenta exclusivamente con pozos semi-sumergidos que se proveen de agua extraída de un acuífero de excelente calidad. De ahí que esta Torre Tanque tenga aún más importancia a nivel histórico, arquitectónico y cultural.

La Torre Tanque, a través de su historia y sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue inaugurada a finales de enero de 1943, con la presencia de Ramón Castillo que, por aquel entonces, era presidente. Poco a poco y con el paso del tiempo, esta Torre Tanque comenzó a ser considerada como un emblema de la ciudad. Hasta tal punto que, en 2013, fue declarada Monumento Histórico Arquitectónico Nacional.

Entre las curiosidades que esconde esta Torre, hay que mencionar que fue terminada gracias a un concurso de ante-proyectos que se llevó a cabo en 1939 con la intención de satisfacer, en la medida de lo posible, las necesidades de agua que había por aquel entonces. Aunque hubo un total de seis propuestas, finalmente ganó la del arquitecto Cornelio Lange, que apostó por hacer una torre estilo Tudor.

Torre Tanque de Mar de Plata | Imagen de Alienlanus, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lejos de que todo quede ahí, debemos destacar que esta construcción tiene una altura de poco más de 40 metros. Además, al estar construida en el punto más alto de la Loma de Stella Maris, la Torre cuenta con una altura total de más de 88 metros sobre el nivel del mar. Hay que mencionar que tiene una capacidad para almacenar hasta 500.000 litros de agua potable.

Se puede acceder a esta Torre Tanque subiendo nada más y nada menos que 194 escalones, o utilizando el ascensor. Sea como sea, estamos ante uno de los edificios más significativos de Mar del Plata por su historia, pero también porque, desde su mirador, se pueden tener los cuatro puntos cardinales al alcance y se pueden contemplar los paisajes más bellos de Mar del Plata. Incluso desde ese mismo punto se puede ver el Havanna, que es el edificio más alto de la ciudad. Es importante mencionar que, en su mirador, se puede permitir el acceso de un máximo de 50 personas.

Así pues, si estás pensando en poner rumbo a Mar del Plata, no dejes pasar la oportunidad de conocer su Torre Tanque. No solamente te fascinará su belleza y su historia sino que, además, desde ese punto encontrarás unas vistas verdaderamente envidiables y de ensueño. Es más que evidente que merece muchísimo la pena visitarla.