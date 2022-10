Halloween: ¿cuál es el verdadero origen de "truco o trato”?

No es ningún secreto que una de las fiestas más señaladas y esperadas, año tras año, es la de Halloween. En este 2022, la noche más terrorífica del año se celebrará en la noche del lunes 31 de octubre. Se trata de una fiesta que tiene especial arraigo en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda.

Con el paso de los años, Halloween ha ido ganándose un hueco en países de todo el mundo. Cada vez son más los que no pierden la oportunidad de realizar fiestas terroríficas, con los disfraces más originales. Debido a que en España es Fiesta Nacional el martes 1 de noviembre, muchos son los que están preparando una gran celebración para la noche del 31 de octubre.

¿Cuáles son los verdaderos orígenes de Halloween?

A pesar de que son muchos los que creen que el origen de esta fiesta es Estados Unidos, lo cierto es que se trata de una celebración celta. De hecho, los primeros en celebrarla fueron nada más y nada menos que los irlandeses. Su nombre original es “Hallowe’en”, y se trata de una contracción de “All Hallows Eve”, es decir, algo así como “Víspera de Todos Los Santos”.

Las primeras referencias que existen sobre esta celebración nos hacen viajar hasta la Edad Media. Bien es cierto que esta fiesta se remonta a muchos años atrás, con un nombre diferente: Samhain. Respecto a la llegada de Halloween a Estados Unidos, tenemos que viajar a partir del año 1840.

Esta celebración comenzó a hacerse popular debido a la gran cantidad de irlandeses que decidieron emigrar a este país. Fueron ellos los que propagaron la costumbre de vaciar las calabazas para introducir velas en su interior. En la década de los 20 del pasado siglo, la celebración de Halloween se terminó por consagrar.

¿De dónde viene el famoso “Truco o trato” de Halloween?

Para conocer el origen de esta expresión, debemos viajar al país donde se creó esta curiosa traición. No es otro que Irlanda. Allí encontramos el nombre de Jack O’lantern. Se trata de un tramposo, borracho y tacaño irlandés. El diablo se lo quiso llevar al Infierno, por lo que no dudó en acudir a la taberna donde estaba bebiendo. Jack le pidió que le dejara tomar una última copa. A la hora de pagar como no tenía dinero, le dijo al Diablo que se convirtiera en moneda para demostrarle sus poderes. El Diablo accedió pero Jack, lejos de pagar, se guardó la moneda en el bolsillo junto a un crucifijo. Es entonces cuando le ofreció un trato: solo le dejaría salir si le dejaba un año más.

Pasado ese tiempo el Diablo volvió, pero Jack le pidió comerse una última manzana antes de bajar al Infierno. El Diablo subió al manzano para cogerla y Jack colocó una cruz en el tronco. De nuevo le ofreció un trato para dejarle libre, aunque esta vez le pediría 10 años.

Antes de cumplirse el plazo, Jack murió. En el Cielo no le quisieron por sus muchos pecados y en el Infierno, el Diablo le echó lanzándole brasas ardientes que metió en un nabo a modo de linterna. Desde entonces, el irlandés vaga por las casas proponiendo acuerdos o arrojando maldiciones a quien se encuentra con él. De ahí la tradición del "truco o trato" y de iluminar las casas con calabazas para mantenerlo alejado.

En la actualidad, nada tiene que ver con esta histórica leyenda irlandesa. Y es que los niños van por las calles disfrazados en la noche de Halloween. Su objetivo es que les den dulces, nada más entonar la famosa frase. Los habitantes de las casas que visitan no solamente les dan galletas o caramelos, sino incluso dinero.

Esto significa que han aceptado el “Trato”. Si se niegan a aceptarlo, suelen ser víctimas de diversas bromas. Algunas de las más sonadas son cubrir la puerta principal de espuma de afeitar o, incluso, arrojar una gran cantidad de huevos sobre la fachada. ¡En esta terrorífica noche vale todo!

