Milán y Parma celebran a Verdi en 2026. Te contamos por qué

Este mes de enero se cumplen 125 años del fallecimiento de Giuseppe Verdi e Italia lo va a celebrar por todo lo alto y a lo largo de todo el año:

Milán, la ciudad en la que vivió y murió

El epicentro de las celebraciones estará en el Teatro alla Scala de Milán porque fue precisamente ahí donde se estrenaron y se hicieron famosas muchas de las óperas del célebre compositor, además Milán era la ciudad en la que vivía y falleció Verdi y donde fue enterrado. Tanto Nabucco como La Traviata, dos de las obras más célebres del compositor están programadas (a partir de mayo la primera y a partir de septiembre la segunda) y también el Réquiem de Verdi bajo la dirección de Riccardo Chailly hacia final de año.

La Scalla de Milán | Imagen de John Picken, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Parma y Busseto, la ciudad en la que nació

Claro que Milán no va a ser el único lugar de Italia que celebre a Verdi, también lo hará Parma porque Verdi nació en una pequeña localidad muy cercana a esta importancia ciudad, Busseto; de hecho Parma celebra anualmente el Festival Verdi, este año, aunque no cambiará de fechas (se celebra tradicionalmente en octubre, mes de nacimiento de Verdi), será si cabe más excepcional que otros años y ofrecerá producciones especiales tanto de las grandes óperas de Verdi comenzando por La Traviata, Aida y Nabucco como de otras menores.

Estatua de Verdi en Busseto | Imagen de Lorenzo Gaudenzi, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Roma, Verona y Venecia, otros enclaves de la lírica italiana

Otros lugares emblemáticos de Italia en lo que tiene que ver con la lírica también recordarán a Verdi: en el Arena de Verona están programadas algunas de las producciones más emblemáticas de Verdi: La Traviata, Aida y Nabucco; La Traviata también sonará en el Teatro dell’Opera de Roma en junio de 2026 y antes, en febrero de 2026, en el Gran Teatro La Fenice de Venecia.

Arena de Verona | Imagen de Arne Müseler / www.arne-mueseler.com, licencia: CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

De Londres a Nueva York: el aniversario de Verdi en el mundo

Verdi es un compositor de fama mundial y por eso el 125 aniversario de su fallecimiento se celebra también más allá de las fronteras italianas, en los grandes lugares de la música y la ópera del mundo: en la Metropolitan Opera de Nueva York. Y en la Royal Opera House de Londres, en ambos lugares se programarán grandes producciones de la obra de Verdi, La Traviata y Otello entre ellas.

Casa natal de Verdi | Imagen de Maxperot, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Lugares de Verdi en Italia

¿Viajarás Italia para disfrutar de Verdi? Estos son los lugares que deberás visitar: Roncole Verdi, donde podrás visitar su casa natal y la Iglesia de San Michele Arcangelo donde tocaba el órgano de niño; Busseto, lugar donde creció y donde está el Museo Nacional Giuseppe Verdi; Sant’Agata di Villanova sull’Arda donde está Villa Verdi, la que fue su residencia durante más de 50 años y en la que se conservan los muebles originales, también el piano; el monumento a Verdi en la Piazzale della Pace en Parma; el monumento a Verdi en la Piazza Buonarroti en Milán y la Casa di Ripioso per Musicisti donde está enterrado.