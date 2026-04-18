Abril en Avignon es una fiesta cultural y gastronómica

Avignon es la ciudad del famoso cuadro de las señoritas de Picasso pero su fama ya era notable antes de que el pintor español la incluyera en la historia de la pintura moderna: lo era por el majestuoso Palacio de los Papas, que es uno de los mayores palacios góticos de Europa, también por el Puente de Avignon, obra de ingeniería espectacular, y por sus murallas perfectamente conservadas; si al interés que tiene esta localidad francesa en sí misma (tanto como para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO) añadimos su ubicación, en plena Provenza francesa que es sin duda el mejor destino primaveral de Francia, resulta fácil concluir que se trata de un destino perfecto para despedir el mes de abril (o celebrar el de mayo).

Entre los meses de abril y junio y rodeada de campos de flores, Avignon ve sus terrazas y sus mercados provenzales llenos pero particularmente la última semana de abril esta localidad francesa es una auténtica fiesta: los mercados provenzales de Avignon, en particular el de Les Halles d’Avignon, están en esos días en su mejor momento y se celebran no solo el fin de semana sino a diario.

Puente de Avignon | Pixabay

Además de los mercados llenos de fresas y otros productos frescos en los que podrás degustar quesos y catar vinos franceses, la última semana de abril en Avignon se celebran conciertos de música clásica y contemporánea, también espectáculos de danza y otras artes plásticas y se programan además obras de teatro que sirven como preludio y anticipo del Festival de Avignon que se celebra en mayo.

Y por si todo esto fuera poco, volvemos de nuevo a insistir en la ubicación de Avingnon, en la Provenza francesa, porque en los alrededores de esta ciudad (a pocos kilómetros) podrás disfrutar de diferentes ferias de primavera, eventos en bodegas, mercados tradicionales, una agenda cultural de lo más variada, fiestas locales… y por supuesto un paisaje primaveral de escándalo.