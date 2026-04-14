Dónde y cuándo degustar las fresas más deliciosas del mundo

Ahora que tanto la agricultura como la cadena de frío han logrado que podamos producir y conservar los alimentos a demanda, podemos degustar nuestros bocados favoritos incluso fuera de temporada, ahora bien, todos sabemos que es precisamente en su temporada cuando productos como las frutas frescas alcanzan sus picos de sabor más deliciosos y por eso ahora estamos todos disfrutando de las fresas y fresones de Huelva como si no hubiera un mañana, porque abril es su mes estrella, ahora bien, no solo en Huelva se cultivan deliciosas fresas, hay otros lugares del mundo también famosos por esta rica fruta ¿sabes cuáles son y cuándo es el mejor momento del año para degustar sus fresas?

Fresas | Pixabay

Huelva, España (de febrero a mayo)

Empezamos barriendo para casa porque las fresas y fresones de Huelva son una delicia de escándalo y es que el clima atlántico suave y las muchas horas de sol hacen que estas fresas sean muy dulces, jugosas y aromáticas, tanto es así que no solo se exportan a media Europa sino que en el viejo continente suelen ser reconocidas como las mejores del mundo.

Las primeras fresas de Huelva llegan ya en febrero y, aunque se degustan incluso en mayo, los meses de marzo y abril con los ideales para disfrutar de este manjar dulce.

Irapuato, México (de noviembre a marzo)

El clima templado y soleado de Irapuato ha resultado ser ideal para el cultivo de la fresa, una fresa que aquí tiene un sabor muy dulce e intenso porque entre sus notas sápidas se detecta un cierto toque tropical; si las fresas de Huelva pasan por ser las mejores de Europa, Irapuato se alza con el reconocimiento como capital mundial de la fresa.

Para cuando en Huelva comienzan a recoger fresas, en Irapuato van terminando y es que la temporada de la fresa en este lugar mexicano comienza en noviembre y termina en marzo.

California, Estados Unidos (de marzo a julio)

California produce fresas a gran escala, dicho de otro modo, su producción de fresas es masiva (como les gusta hacer las cosas a los americanos, a lo grande…) ahora bien, eso no significa que sus fresas no sean deliciosas, de hecho lo son tanto por su variedad genética como por su producción constante.

Las fresas de California comienzan a degustarse a placer alrededor del mes de mayo y no termina su temporada hasta bien entrado el mes de julio.

Fresas | Pixabay

Tochigi, Japón (de diciembre a mayo)

Tochigi es la antítesis de California, si la producción de fresas en California es masiva, en la localidad japonesa de Tochigi es mínima y artesanal en comparación con ella, tanto es así que las fresas de esta procedencia tienen consideración de fresas gourmet de alta gama; las hay de varias variedades y son famosas por su textura perfecta y sus aroma intenso.

Las fresas de Tochigi comienzan a disfrutarse en diciembre y su temporada dura hasta el mes de mayo.

Mahabaleshwar, India (de diciembre a abril)

Cerramos nuestra recorrido por las fresas del mundo en la India porque allí, en Mahabaleshwar, se producen unas fresas muy peculiares: al tratarse de cultivos en altitud el clima es fresco sin dejar de ser tropical y eso hace que las fresas aquí cultivadas ofrezcan un sabor ácido y dulce muy particular, único.

En este rincón de la India las fresas se recogen entre los meses de diciembre y abril y es entonces, lógicamente, el momento perfecto para disfrutarlas.