Maison Carrée: qué es y por qué se ha convertido en una de las grandes joyas de Nimes

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Nimes, una de las ciudades con más encanto de Francia. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos, como es el caso de la Maison Carrée. Se trata de un templo romano consagrado al culto imperial que, en septiembre de 2023, fue añadida a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Maison Carrée de Nimes, a través de su historia

Para comenzar, debemos saber que la datación del templo ha dado lugar a un gran número de controversias. Y es que algunos autores fechan la construcción en el año 16 a.C., mientras que otros lo hacen entre el año 1 y el 4 d.C. Lo que sí sabemos, gracias a una inscripción hoy desaparecida pero reconstruida sobre la base de los puntos de anclaje de las letras de bronce, es que la construcción estaba dedicada a Cayo y Lucio César, nietos del emperador Augusto.

Ahora bien, el buen estado de conservación en el que se encuentra la Maison Carrée de Nimes se debe a su ocupación continuada desde, aproximadamente, la Edad Media. De hecho, entre los siglos XIII y XV fue utilizada como ayuntamiento. En el año 1670, fue vendida a los Agustinos que, posteriormente, la convirtieron en iglesia.

Tras la Revolución francesa, la Maison Carrée albergó los archivos del departamento de Gard, justo antes de convertirse, en 1823, en el Museo de Nimes. Desde varias décadas después, concretamente 1840, es monumento histórico de Francia. No podemos dejar de mencionar que en 1993, en el otro extremo de la plaza que rodea esta construcción, se inauguró el museo de arte contemporáneo de Nimes, al que llamaron Carré d’Art. Y todo por su proximidad al antiguo templo.

Detalle de la Maison Carrée | Imagen de Krzysztof Golik, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

A lo largo de la historia, la Maison Carrée ha inspirado el diseño de un gran número de edificios de estilo neoclásico. Un claro ejemplo lo encontramos en la Iglesia de San Marcelino en Rogalin (Polonia), la Iglesia de la Madeleine en París o, incluso, el Capitolio Estatal de Virginia, obra de Thomas Jefferson, arquitecto y presidente de Estados Unidos.

Maison Carrée de Nimes, a través de sus características

La estructura de esta construcción es rectangular, y mide unos 32 metros de largo, 16 metros de ancho y una altura aproximada de 20 metros. Por si fuera poco, cuenta con una cubierta a dos aguas y una única escalera de acceso, que está en la fachada porticada que daba al foro. Este templo es considerado paradigmático de la arquitectura romana.

¿El motivo? Se alza sobre un gran podio de paredes verticales. Además, es una construcción hexástila, y su decoración es de Orden corintio. No podemos dejar de mencionar que está construido en piedra caliza, extraída de las antiguas canteras del Bois des Lens, situadas a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Nimes. Por lo tanto, si estás pensando en viajar a esta ciudad francesa, no dejes pasar la oportunidad de conocer la Maison Carrée. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente!