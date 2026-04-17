En abril al Algarve se va a caminar

El Algarve es un destino de fama mundial en verano pero en primavera sus playas, aunque atractivas, todavía tienen aguas demasiado frescas como para que bañarse sea una buena idea: en abril están a 16ºC y en mayo no pasan de los 19ºC y es que son aguas atlánticas… aunque los valientes se atreverán a zambullirse en ellas y los más frioleros pueden hacerlo con traje de neopreno. Así las cosas, sabiendo que no son las playas lo que nos atrae del Algarve en primavera, vamos a lo que sí lo hace, su naturaleza, sus caminos y sus propuestas para gozar del senderismo.

El Festival de Senderismo de Ameixial se viene celebrando desde el año 2013, cuando se convirtió en uno de los primeros festivales de senderismo no solo del Algarve sino de todo Portugal; se trata de un festival que gira no solo alrededor de la naturaleza de la Sierra do Caldeirao, que también, sino como actividad de turismo cultural: aquí no solo se disfruta de caminar en un entorno natural sino que goza de excursiones geológicas, de prácticas relajantes como el yoga e incluso de actividades relacionadas con la arqueología.

Walking Festival Ameixal | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

En los días del festival, del 24 al 26 de abril, se organizan rutas guiadas al atardecer, salidas nocturnas, rutas para observar a las aves y para escucharlas y aprender a distinguirlas por su canto y paseos de lo más artístico: se trata de salidas pensadas no tanto para caminar como para elegir un lugar en el que detenerse y pintar el paisaje o disfrutar de la arqueología experimental. Además, disfrutar de este festival te permitirá acercarte a la Vía Algarviana porque algunas rutas pasan por ella.

Otro aspecto interesante de este festival senderista que es mucho más que un encuentro senderista es que se trata de un plan para todos los públicos y cuenta con actividades adaptadas para personas con limitaciones de movilidad o discapacidades sensoriales; y es que el Walking Festival Ameixal ofrece talleres de yoga y lectura en movimiento, excursiones geológicas, rutas de meditación en familia… y todo ello acercándonos no solo a la naturaleza del interior del Algarve sino también a su cultura rural (oficios, costumbres, fiestas…) y su gastronomía.