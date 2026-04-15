Natale di Roma: el 21 de abril Roma celebra su fundación

Roma celebra su nacimiento y Europa entera mira hacia la capital italiana porque, al fin y al cabo, el nacimiento de Roma es en buena medida el nacimiento de la civilización occidental y además los romanos lo celebran de un modo único y espectacular: ¿qué mejor que el museo al aire libre que es la propia ciudad de Roma para hacer recreaciones históricas que nos hagan viajar a los orígenes de la ciudad?

Lo primero que debes saber es que el 21 de abril es el cumpleaños de Roma desde la antigüedad y, lógicamente, su celebración nace de una fiesta pagana y rural, de hecho no fue hasta el año 753 a.C. cuando se fijó este día como el del nacimiento de la ciudad y se convirtió en una fiesta oficial romana; una fiesta cuya celebración decayó con el auge del cristianismo hasta su desaparición en la Edad Media.

En el S.XIX comenzó, tímidamente la recuperación de esta festividad y ya en el S.XX Mussolini trató de recuperarla plenamente, tal vez por eso con su caída cayó de nuevo la fiesta… hasta los años 80 y 90 del siglo pasado que fue cuando comenzó a gestarse la celebración tal y como la conocemos hoy porque ya en el S.XXI se convirtió en una fiesta de fama internacional.

Foros Imperiales | Imagen cortesía de Turismo de Italia

¿Qué podemos esperar entonces de la celebración del cumpleaños de Roma? Por encima de todo una gran recreación histórica o, dicho más correctamente, un carrusel de recreaciones históricas en el que participan grupos no solo romanos e italianos sino también procedentes de otras partes del mundo: hay desfiles, ceremonias, shows de luz, fuegos artificiales… ¿dónde? Principalmente en los los Foros Imperiales, el Circo Máximo, el Coliseo y en el centro histórico de la ciudad.

Del 18 al 21 de abril Roma deja de ser el museo al aire libre que es siempre y vuelve a la vida, a ser la Roma que fue y en los escenarios que lo fue ¿los momentos estelares de la fiesta? Son sin duda los espectáculos del fin de fiesta que tienen lugar en los Foros Imperiales (shows de luz) y en el Coliseo (fuegos artificiales), el cierre es de hecho uno de los momentos estelares de esta gran recreación histórica aunque no menos espectacular resulta el gran desfile en el que participan entre 1500 y 2000 personas caracterizados como legionarios romanos, gladiadores, vestales, ciudadanos y hasta emperadores; este desfile es por si solo uno de los mayores desfiles de recreación histórica del mundo.

Aunque el desfile y el fin de fiesta sean los momentos más espectaculares, no son los únicos que merecen la pena: ¿quién querría perderse un combate de gladiadores o las maniobras militares romanas? Ten en cuenta que todas estas recreaciones, también las que representan escenas de la vida cotidiana romana, se realizan con gran rigor histórico.

Coliseo | Pixabay

Consejos: gran parte de las actividades son gratuitas así que todos los visitantes pueden disfrutarlas a placer pero eso tiene un lado oscuro… A todos los eventos y muy especialmente al gran desfile, debes acudir con cierta antelación o disfrutarás de ellos menos de lo que podrías hacerlo; además es una gran idea combinar el goce y disfrute de esta gran recreación histórica con la visita a los lugares arqueológicos romanos más emblemáticos para que tu experiencia del natale di Roma sea completa.