Estos son los aeropuertos europeos por los que pasan más viajeros: España coloca dos entre los diez primeros

El turismo y los viajes de negocios continúan impulsando el tráfico aéreo en Europa. Tras un 2025 en el que el número de pasajeros rozó los 10.000 millones en todo el mundo, un informe de Airports Council International (ACI) World sitúa a varios aeropuertos europeos entre los más importantes del planeta por volumen de viajeros internacionales. Y España puede presumir de contar con dos de ellos en el top 10 del continente.

Aunque Londres, Estambul o París siguen liderando la clasificación, tanto Madrid-Barajas como Barcelona-El Prat mantienen una tendencia de crecimiento que los consolida como dos de las principales puertas de entrada a Europa.

Londres-Heathrow sigue siendo el gran rey de Europa

Londres-Heathrow | istock

El aeropuerto de Londres-Heathrow vuelve a ocupar el primer puesto como el aeropuerto con mayor tráfico internacional de Europa. Durante 2025 pasaron por sus terminales cerca de 79,9 millones de pasajeros internacionales, una cifra que también le permite situarse como el segundo aeropuerto del mundo en este apartado.

Su extensa red de conexiones con América, Asia, África y Oriente Medio, unida al papel de Londres como uno de los principales centros financieros del planeta, explican un liderazgo que mantiene desde hace años.

Ámsterdam-Schiphol mantiene la segunda posición

Ámsterdam-Schiphol | istock

El aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol conserva el segundo puesto europeo gracias a sus 68,8 millones de pasajeros internacionales.

Su importancia como gran hub del norte de Europa hace que miles de viajeros utilicen diariamente sus instalaciones para realizar escalas entre distintos continentes, convirtiéndolo en uno de los aeropuertos mejor conectados del mundo.

Estambul continúa creciendo a gran velocidad

Aeropuerto de Estambul | istock

El tercer puesto corresponde al Aeropuerto de Estambul, que supera los 66,6 millones de pasajeros internacionales y confirma el espectacular crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

Su ubicación estratégica entre Europa y Asia ha convertido a la ciudad turca en uno de los principales puntos de conexión para vuelos de larga distancia, ganando protagonismo frente a otros grandes aeropuertos europeos.

Madrid-Barajas ya es el sexto aeropuerto internacional más transitado de Europa

Aeropuerto de Madrid-Barajas | iStock

España aparece por primera vez en el ranking con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que ocupa la sexta posición gracias a sus 51,4 millones de pasajeros internacionales.

El aeropuerto madrileño sigue creciendo impulsado por las conexiones con Latinoamérica, Norteamérica y el resto de Europa, además del buen momento que vive el turismo en España. En el ranking general de pasajeros, incluyendo vuelos nacionales, Barajas también se sitúa entre los cinco aeropuertos más importantes del continente.

Barcelona-El Prat también se cuela entre los grandes aeropuertos europeos

Terminal de llegadas del Aeropuerto de El Prat (Barcelona) | Archivo

La otra representación española es el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que ocupa la séptima posición europea con 43,3 millones de pasajeros internacionales.

El aeropuerto catalán continúa beneficiándose del auge turístico de Barcelona y del aumento de rutas internacionales operadas tanto por compañías tradicionales como por aerolíneas de bajo coste, consolidándose como una de las principales puertas de entrada al Mediterráneo.

El informe de ACI World refleja que el tráfico aéreo internacional sigue creciendo a buen ritmo y que Europa continúa siendo uno de los grandes centros de conexión del planeta. En ese escenario, Madrid y Barcelona consolidan su papel como dos de los aeropuertos más importantes del continente y refuerzan la posición de España como uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo.