Playas, festivales y gastronomía: así es el destino español que está batiendo récords este verano

Mientras otros grandes destinos de sol y playa ya están acostumbrados a colgar el cartel de completo, Castellón se está consolidando como una de las revelaciones del verano.

Los últimos datos de la patronal hotelera muestran una ocupación del 90 % durante la primera quincena de julio, tres puntos más que el año pasado, impulsada principalmente por el turismo nacional, que representa el 80 % de los visitantes.

Castellón firma uno de los mejores arranques de verano de los últimos años

Plaza Mayor de Castellón | Imagen de FDV, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Los datos publicados este lunes reflejan el excelente momento que atraviesa el turismo en la provincia. La ocupación hotelera ha alcanzado el 90 % en la primera mitad de julio, mejorando las cifras de 2025 y superando las previsiones del propio sector. Desde la patronal Ashotur explican que el turista español continúa siendo el principal motor de esta evolución, aunque también se aprecia un incremento del visitante internacional y, sobre todo, un mayor gasto medio durante las vacaciones. Todo ello permite afrontar agosto con optimismo y con la previsión de mantener unos niveles de ocupación muy elevados.

Playas para todos los gustos y un litoral menos masificado

Peñíscola, en Castellón | Foto de iStock

Uno de los principales motivos que explican el éxito de Castellón es la variedad de su costa. La provincia reúne destinos tan diferentes como Peñíscola, con su imponente castillo junto al mar; Benicàssim, conocida por su ambiente veraniego y su larga playa; Oropesa del Mar, muy popular entre las familias; o Alcossebre, donde todavía es posible encontrar rincones más tranquilos. A ello se suma el Parque Natural de la Sierra de Irta, uno de los pocos espacios del Mediterráneo donde el litoral permanece prácticamente sin urbanizar, ofreciendo calas y senderos con vistas al mar.

La música y el ocio también están impulsando las reservas

Público en un festival de música | iStock

El buen comportamiento turístico no solo responde al atractivo de sus playas. La celebración de grandes eventos durante el verano también está contribuyendo a atraer visitantes. Citas como el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) o el SOM Festival se han convertido en un importante reclamo para miles de personas que aprovechan los conciertos para prolongar su estancia y descubrir otros atractivos de la provincia. Precisamente, el sector hotelero señala que esta combinación de playa, cultura, gastronomía y ocio está siendo una de las claves del excelente comportamiento de la temporada.

Mucho más que un destino de sol y playa

Fuente de los Baños, Montanejos, Castellón | iStock

Aunque el Mediterráneo sigue siendo su gran carta de presentación, Castellón ofrece mucho más a quienes buscan una escapada completa. Su gastronomía, con arroces, pescados y mariscos como protagonistas, se complementa con pueblos históricos como Morella o Peñíscola y espacios naturales únicos como las Islas Columbretes o el Desierto de las Palmas. Esa diversidad permite combinar unos días de playa con rutas culturales, senderismo o experiencias gastronómicas, un modelo que cada vez atrae a más viajeros.

Un verano que puede marcar un antes y un después

Peñíscola, en Castellón | iStock

Tras un inicio de julio por encima de las expectativas, el sector turístico confía en que agosto confirme la tendencia y permita cerrar una de las mejores campañas de los últimos años. Si las previsiones se cumplen, Castellón no solo consolidará las cifras récord de ocupación, sino que reforzará su posición como uno de los destinos españoles que más está creciendo este verano, gracias a una oferta que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía y ocio en un mismo lugar.