Estos son los países del mundo con más islas habitadas

Aunque es verdad que no existe un ranking de países por número de islas habitadas a nivel mundial, no es menos cierto que los países con un gran número de islas publican datos no solo en cuanto al número de islas integradas en su territorio sino cuántas de ellas están habitadas; otro matiz que habría que tener en cuenta es qué se considera o no una isla habitada porque algunos países solo cuentan como islas habitadas las que lo están todo el año mientras otro incluyen también las islas que tienen habitantes estacionales. En cualquier caso los 5 primeros puestos de este ranking que hemos elaborado en Viajestic se nos antojan indiscutibles (fiándonos siempre de los datos compartidos por fuentes oficiales de los cinco países en cuestión):

Indonesia

Bali | Pixabay

Más de 6000 son las islas habitadas de Indonesia y algunas de ellas, como Bali, Java, Komodo, Sumatra o Flores son de fama mundial y atractivas a rabiar para los viajeros.

Filipinas

Palawan | Pixabay

Son más de 2000 las islas habitadas de Filipinas y algunas de ellas gozan también de fama internacional siendo destinos turísticos de primer nivel como Palawan, Borocay, Bohol, Cebú o Siargao.

Suecia

Gotland. Suecia | Pixabay

¿Sabías que Suecia cuenta con cientos de miles de islas en su territorio? Pues así es y cerca de un millar de ellas están habitadas: el archipiélago de Estocolmo es muy popular tanto entre los suecos como entre quienes visitan la ciudad y también precede su fama a la isla de Gotland e incluso a Öland.

Finlandia

Aland | Pixabay

Finlandia no tiene tantas islas, ni habitadas ni sin habitar, como Suecia pero eso no significa que las suyas sean pocas (las habitadas ronda las 750 pero el total supera de largo las 150.000). ¿Las más populares? Aland y el archipiélago de Turku.

Japón

Okinawa | Pixabay

Menos te sorprenderá descubrir a Japón cerrando este quinteto y es que el archipiélago nipón no solo está compuesto de más de 14.000 islas e islotes sino que más e 400 de ellos están perfectamente habitados. La isla más famosa, la imperdible, es la de Honsu (donde está Tokio) pero hay otras que merecen toda nuestra atención: Hokkaido, Okinawa, Shikoku, Yakushima o Kyusho entre ellas.

Islas Lofoten. Noruega | Pixabay

Que la lista empiece en Indonesia y Filipinas cabe que no te sorprenda pero que siga por Suecia y Finlandia raro será que no lo haga, el quinto es discordia es Japón y ¿de ahí en adelante? De ahí en adelante los datos son más aproximados pero nos atrevemos a afirmar que el top ten de esta lista (puesto arriba puesto abajo) lo completan Noruega con sus cientos de islas habitadas, Grecia que ronda las 200, Maldivas que está en una cifra aproximadamente igual que la de Grecia, Croacia que tiene unas 50 islas con población permanente y Canadá, que cuenta con miles de islas pero sin un recuento oficial de cuántas están habitadas.