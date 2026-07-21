¿Qué son las "runcations"? La nueva forma de viajar que está arrasando y los mejores destinos de Europa

Las vacaciones ya no son necesariamente sinónimo de pasar varios días tumbado junto a una piscina. El turismo activo continúa ganando adeptos y una de sus últimas tendencias son las llamadas "runcations", viajes en los que correr se convierte en una de las principales formas de descubrir el destino.

El término nace de la combinación de las palabras inglesas running y vacation. Sin embargo, hacer una "runcation" no implica pasarse todo el viaje entrenando ni completar largas distancias. La idea consiste en explorar el entorno a través de sus caminos, senderos y rutas naturales, adaptando el ritmo y la dificultad a las capacidades de cada viajero.

Trail running | istock

El interés por esta modalidad se ha disparado durante las últimas semanas. Según datos recogidos por la empresa de alquiler de autocaravanas CamperDays, las búsquedas relacionadas con el turismo activo han aumentado alrededor de un 5.000% en el último mes. Las consultas sobre trail running, por su parte, han crecido un 20% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde senderos alpinos hasta caminos junto al Mediterráneo, estos son algunos de los mejores destinos de Europa para probar esta nueva forma de viajar.

Chamonix, Francia

Situada a los pies del Mont Blanc, Chamonix cuenta con numerosos senderos señalizados para todos los niveles, desde recorridos sencillos por el valle hasta exigentes rutas alpinas rodeadas de montañas y glaciares.

Chamonix | Pixabay

Los Dolomitas, Italia

Los senderos de los Dolomitas atraviesan impresionantes paredes de piedra caliza, praderas y valles. Sus tradicionales rifugi permiten parar durante el recorrido para descansar, probar comida casera y disfrutar del paisaje.

Senderismo en los Dolomitas, un plan espectacular para el mes de junio | Pixabay

Selva Negra, Alemania

La Selva Negra ofrece cientos de kilómetros de caminos entre bosques, colinas y pueblos de cuento. Hay rutas sencillas y otras con mayor desnivel, que pueden terminar con un café y una porción de su famosa tarta.

Feldbergsteig. Selva Negra | Pixabay

Madeira, Portugal

Madeira se ha convertido en uno de los grandes destinos europeos para practicar trail running. Sus conocidas levadas permiten recorrer bosques, montañas y acantilados, acompañados por espectaculares vistas del océano Atlántico.

Madeira | Pixabay

Mallorca, España

La sierra de Tramontana reúne senderos de montaña, caminos empedrados y recorridos con vistas al Mediterráneo. Después de correr, el plan puede completarse con un baño en el mar o una comida en alguno de sus pueblos.

Turismo ecuestre en Mallorca | Imagen cortesía de Turismo de Mallorca

Esta tendencia demuestra que conocer un destino y mantenerse activo durante las vacaciones no son planes incompatibles. Tampoco hace falta ser un corredor profesional: elegir una ruta adecuada, detenerse para contemplar el paisaje y avanzar sin prisas forman parte de una manera diferente de viajar y disfrutar del entorno.