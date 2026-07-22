Ryanair pone a la venta su mayor programación de invierno: cuándo comprar los billetes más baratos

Quienes ya estén pensando en una escapada para los próximos meses tienen una buena noticia. Ryanair ha abierto oficialmente la venta de su programación de invierno 2026-2027, la más grande que ha lanzado nunca la compañía, con una oferta récord de 80 millones de plazas, 1.700 rutas repartidas por 35 países y más de 140 nuevas conexiones.

La aerolínea asegura que esta ampliación permitirá encontrar más opciones para viajar durante la temporada baja, ya sea para disfrutar del sol en destinos cálidos, recorrer los mercadillos navideños europeos, organizar una escapada urbana o viajar a la nieve.

La mayor programación de invierno de la historia de Ryanair

Avión de Ryanair por dentro | iStock

La nueva temporada supone un importante salto para la compañía irlandesa. Nunca antes había puesto a disposición de los viajeros tantas plazas para la temporada de invierno, tradicionalmente menos demandada que los meses estivales.

En total, Ryanair operará 1.700 rutas durante el invierno, incluyendo más de 140 conexiones completamente nuevas, lo que amplía considerablemente las posibilidades para quienes buscan vuelos económicos por Europa.

Más opciones para escapadas, esquí o destinos de sol

Maleta en las escaleras del aeropuerto | iStock

Según la compañía, la nueva programación está diseñada para adaptarse a diferentes tipos de viajeros. Entre las opciones destacan vuelos a destinos de playa donde seguir disfrutando de temperaturas suaves, escapadas urbanas para descubrir ciudades europeas y rutas hacia estaciones de esquí durante los meses más fríos.

Además, el incremento de frecuencias permitirá disponer de una mayor flexibilidad de horarios en muchas rutas ya existentes.

¿Cuándo conviene comprar los billetes?

Viajero con billetes de avión en el aeropuerto | iStock

Aunque Ryanair mantiene promociones durante todo el año, la propia aerolínea recomienda reservar con la mayor antelación posible para acceder a las tarifas más bajas antes de que aumente la demanda.

Las primeras semanas tras la apertura de la programación suelen concentrar algunos de los precios más competitivos, especialmente para viajar entre noviembre y marzo o durante los días laborables, cuando la demanda suele ser menor.

España seguirá siendo uno de los grandes mercados de Ryanair

Mapa de España | iStock

España continúa siendo uno de los principales mercados de la compañía, con decenas de aeropuertos conectados a su red europea. Desde bases como Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca o Sevilla seguirán operándose numerosas rutas internacionales durante toda la temporada de invierno, facilitando tanto la llegada de turistas como las escapadas de los viajeros españoles.