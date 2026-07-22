El calor extremo cambia los planes de vacaciones: los destinos europeos que ganan (y los que pierden) este verano

El verano siempre ha sido sinónimo de sol y playa, pero las temperaturas extremas que está registrando buena parte de Europa están haciendo que muchos viajeros miren el mapa con otros ojos. En los últimos días, varios países han tenido que hacer frente a incendios forestales, restricciones por el riesgo extremo de fuego e incluso limitaciones para realizar actividades al aire libre debido al intenso calor.

Ante este escenario, cada vez son más quienes optan por destinos del norte de Europa o zonas de montaña, donde las temperaturas son mucho más suaves y permiten disfrutar de las vacaciones con mayor comodidad.

El sur de Europa vive uno de los episodios más complicados del verano

Turistas en la Acrópolis de Atenas bajo una ola de calor en Grecia | EFE

España, Francia, Italia y Grecia vuelven a ser algunos de los países más afectados por la última ola de calor.

En España, el mayor incendio forestal del año ha obligado a evacuar a cientos de personas en Guadalajara, mientras la Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por temperaturas que alcanzan o superan los 40 grados en numerosas zonas del país. En Francia también continúan activos varios incendios en el sur, favorecidos por el calor y la sequía.

En Grecia, además de las altas temperaturas, las autoridades han llegado a limitar determinados trabajos al aire libre durante las horas centrales del día para proteger a la población del calor extremo.

Los destinos del norte de Europa ganan protagonismo

Islas Lofoten. Noruega | Pixabay

Mientras el Mediterráneo vive jornadas especialmente calurosas, muchos viajeros están apostando por países donde el verano ofrece temperaturas mucho más agradables.

Destinos como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca o el norte del Reino Unido se presentan como alternativas cada vez más populares para quienes buscan recorrer ciudades, hacer senderismo o disfrutar de la naturaleza sin soportar temperaturas cercanas a los 40 grados.

También están creciendo las escapadas a regiones montañosas como los Alpes, los Dolomitas o la Selva Negra alemana, donde el ambiente suele ser bastante más fresco durante el verano.

El turismo de naturaleza se convierte en uno de los grandes beneficiados

República Dominicana: la unión más pura entre naturaleza y mar | Viajestic

Además de los países nórdicos, muchos viajeros están sustituyendo las tradicionales vacaciones de playa por destinos de interior y montaña.

Parques nacionales, lagos alpinos y pequeños pueblos situados a mayor altitud están viendo aumentar el interés gracias a unas condiciones climáticas mucho más favorables para realizar actividades al aire libre durante todo el día.

Antes de viajar conviene revisar la situación del destino

Grados de temperatura en una farmacia | iStock

Las autoridades europeas recomiendan consultar el estado de los incendios, las alertas meteorológicas y las posibles restricciones antes de iniciar cualquier viaje.

Aunque la mayoría de los destinos turísticos siguen funcionando con normalidad, las altas temperaturas pueden provocar cierres puntuales de espacios naturales, limitaciones en algunas actividades o dificultades derivadas del riesgo extremo de incendio.

Lejos de frenar las vacaciones, el calor extremo está cambiando la forma de viajar por Europa. Cada vez son más quienes priorizan destinos con temperaturas suaves, naturaleza y actividades al aire libre frente a las tradicionales escapadas a las zonas más cálidas del Mediterráneo, una tendencia que podría consolidarse durante los próximos veranos.