5 destinos europeos que todavía escapan al turismo de masas

Del mismo modo que hay lugares que todos los turistas conocen tanto si los han visitado personalmente como si no es así, hay otros que son algo así como secretos que no se propagan a viva voz, que se disfrutan discretamente y en silencio para que no sean descubiertos por todos y convertidos en destinos de masas; son lugares que los locales no quieren ver en las grandes guías de viaje y que recomiendan solo con la boca pequeña, es decir, solo a sus amigos y poco más. A continuación te recomendamos hasta 5 de esos lugares que son conocidos pero menos y que escapan, al menos por el momento, al turismo de masas:

Península de Mani, en Grecia

Península de Mani, Grecia | Pixabay

Si algo no le falta a Grecia son lugares e islas de fama mundial y turísticos a rabiar pero, aun así, el país sigue conservando lugares secretos, rincones que solo son populares entre los griegos y que éstos solo recomiendan a sus amigos en un intento casi inconsciente por seguir protegiéndolos; nos referimos a lugares como la península de Maní que sorprenden a quienes la visitan por sus pueblos fortificados, sus calas cristalinas, sus torres medievales y sus tabernas tradicionales griegas.

Gargantas del río Tara, en Montenegro

Pequeña cascada en el río Tara | Pixabay

Si eres un amante del turismo activo y refrescante seguro que ya conoces Kotor, en Montenegro pero los habitantes del país conocen otro lugar mucho menos famoso e igualmente espectacular para la práctica del rafting, se trata de las Gargantas del río Tara que es, nada menos, que el cañón más profundo de Europa; además esta zona es popular entre los locales por sus bosques y sus carreteras panorámicas.

Costa Vicentina, en Portugal

Costa Vicentina | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

No es que la Costa Vicentina sea desconocida pero sí es mucho menos popular que el Algarve e incluso que la costa del Alentejo; ahora bien, la fama menguada de este rincón portugués no le resta espectacularidad: sus playas son inmensas, casi vírgenes, sus acantilados brutales, el ambiente surfero notable, el paisaje muy natural y poco urbanizado y las rutas de senderismo panorámicas e inolvidables.

Drôme | Pixabay

[[h2:Drôme Provençale, en Francia]]

Quien quiere ver campos de lavanda viaja a la Provenza (a Luberon o Valensole por ejemplo) pero los franceses tratan de escapar de esa zona que recibe mucho turismo internacional y se acercan a Drôme Provençale, una zona al sur del departamento de Drôme (en el sureste del país) porque es muy parecida a la Provenza pero con un ambiente mucho más local y tranquilo, menos masificado. Aquí podrás disfrutar de los olivares, los campos de lavanda y los pueblos de piedra sin compartir la experiencia con tantos turistas.

Fiordo de Hjorundfjord, en Noruega

Hjorundfjord | Pixabay

Los fiordos noruegos son un destino veraniego de primer nivel pero quienes organizan un viaje a tal destino suelen hacerlo pensando en Geirangerfjord, probablemente el fiordo más famoso del país, Hjorundjjord es menos popular pero cuentan los locales que es incluso más espectacular que el que carga la fama; en cambio recibe muchos menos turistas y sus pequeños pueblos tampoco suelen recibir los cruceros masivos de otros fiordos; aquí además las rutas de senderismo están prácticamente vacías y el espectáculo de las montañas de más de 1.500 metros cayendo directamente al mar es algo así como una proyección privada.