Los lugares reales que inspiraron algunas de las películas más famosas de Disney

El universo de Disney se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los más importantes y poderosos del ámbito audiovisual. Desde que lanzaron su primera película, Blancanieves y los siete enanitos, allá por 1937, la industria experimentó un importante antes y después. Con el paso de los años, cada vez fueron más las películas que se incorporaron al palmarés. Un éxito tras otro que escribía el nombre de esta empresa en lo más alto. Pues, no importaba el rango de edad. Niños y mayores conocían las películas de Disney.

Eso sí, toda buena historia que se precie tiene que tener su fuente de inspiración. En el caso de Disney no es menos. De hecho, muchas de sus obras maestras han sido creadas tras la inspiración de un lugar real. Curiosidades que nunca dejan indiferente y que, en esta ocasión, nos proponemos abordar en Viajestic. ¿Conoces algún lugar que haya sido la inspiración de un largometraje de Disney? ¡Te los presentamos!

La Bella Durmiente (Alemania)

Neuschwanstein | Pixabay

En 1959, el universo Disney presentó a la que sería una de sus princesas más importantes. La Bella Durmiente es la historia que narra lo que le sucedió a Aurora, una joven que fue víctima de una maldición siendo un bebé. El castillo que acoge la narración y en donde se centra casi toda la historia fue inspirado en el de Neuschwanstein. Ubicado en Alemania, lo mandó construir el rey Luis II de Baviera en 1869. Una fortaleza que quita el aliento y que refleja el gran poder que manejaba el monarca en la época. Actualmente, en pleno 2026, es uno de los castillos más visitados en Europa.

Frozen (Austria)

Hallstatt | Pixabay

Posiblemente, la película Disney que más marcó al público durante la última década. En el 2013, Frozen aterrizó en la gran pantalla y lo hizo para contar la historia de Ana y Elsa, dos hermanas que viven en Arendelle. Las aventuras que tienen que vivir durante la película nos llevan a conocer un poco mejor este curioso pueblo, que vive a temperaturas muy bajas.

Pero, lo más curioso de todo es que el pueblo fue inspirado en uno real. El equipo de Disney se puso manos a la obra para encontrar el lugar ideal que plasmaría esta narrativa. Un objetivo que cumplieron en Austria, concretamente, en Hallstatt. Considerado como uno de los lugares más pintorescos del mundo, enamora a todo el que lo visita por su lago de aguas cristalinas, cabañas alpinas de siglos pasados y sus imponentes montañas. Asimismo, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Blancanieves y los siete enanitos (España)

Alcazar de Segovia | Pixabay

Por azares de la vida y por fortuna para los españoles, la primera película de Disney tiene una fuente de inspiración importante en España. Para ser más exactos, nos referimos al castillo donde habita la malvada bruja, el cual pertenece por herencia a Blancanieves. Así pues, para idear este castillo, las grandes mentes maestras tomaron como referencia el Alcázar de Segovia.

El castillo, como bien comentamos, existe y se encuentra en Segovia. Cada día, sin importar la estación del año, acuden miles de turistas a verlo en primera persona. Pues, es una autentica joya de la arquitectura. De hecho, para la promoción del Live Action de la película, la actriz protagonista acudió al lugar para posar frente a esta impresionante fortaleza.

101 Dálmatas (1961) (Londres)

Regent's Park | Pixabay

La cultura británica ha estado muy presenta en las obras de Disney, de eso no cabe duda. Peter Pan es conocido por todos por su icónica escena volando por los cielos que rodean el Big Ben. Pero, en el caso de 101 Dálmatas pasa algo parecido, aunque escapa de los ojos de aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer la ciudad.

En el caso de la película protagonizada por los aventureros perritos, Pongo y Perdita se conocieron, al igual que sus dueños, en el icónico Regent's Park. El lugar existe, se encuentra en Londres y es conocido como un popular parque real donde los ciudadanos acuden con el objetivo de desconectar, pasear y realizar deporte.

Vaiana (Polinesia Francesa)

Moorea | Pixabay

De la larga lista de princesas que conforman la lista de Disney, una de las últimas en unirse ha sido Vaiana. Conocida en algunos países como Moana, la primera entrega de la saga vio la luz en el 2016. Desde entonces, el público ha tenido la oportunidad de ver su segunda parte y, hace cuestión de semanas, su versión Live Action. Un proyecto que ha presentado a Catherine Laga‘aia y Dwayne Johnson como grandes protagonistas.

Así pues, teniendo esto en cuenta, nos hemos puesto manos a la obra para conocer el lugar que inspiró esta película. Y es que, la página web de turismo de Tahití afirma que las islas de Moorea y Huahine sirvieron de inspiración para la animación de Disney. De hecho, señalan que un equipo de profesionales viajó hasta la Polinesia Francesa para conocer de primera mano las maravillas que inspirarían Vaiana. Por lo tanto, los rincones de Moorea fueron los que más tuvieron en cuenta para crear Motonui.