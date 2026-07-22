La espectacular fuente de Amberes inspirada en una de las leyendas más sorprendentes de Europa

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bélgica, concretamente hasta Amberes. Allí podemos encontrarnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Fuente del Brabo.

Está ubicada en la Grote Markt, frente al ayuntamiento de Amberes. Cabe destacar que la inauguración de la escultura tuvo lugar en 1887 y, además, la fuente evoca la leyenda que da nombre a la ciudad. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la victoria del capitán romano Silvio Brabo sobre el gigante Druon Antígono, que cortaba una mano a los capitanes de barco que amarraban en la zona y se negaban a pagar peaje. Esta estatua representa a Brabo cuando lanza al río la mano amputada del gigante.

Fuente del Brabo de Amberes, a través de su historia

Si pones rumbo a Amberes y visitas la plaza mayor, que es el corazón de la ciudad, encontrarás una impresionante estatua que data del año 1887 y fue moldeada en bronce por el reconocido artista belga Jef Lambeaux. Con el paso del tiempo, se ha convertido en todo un icono de Amberes. Entre otras cuestiones, las figuras que conforman el conjunto representan la leyenda fundacional de la ciudad flamenca.

Si hay algo por lo que se caracteriza Amberes es por su gran relevancia portuaria. Es más, su puerto es el segundo más importante de Europa. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, se ha convertido en uno de los lugares de paso por excelencia para comerciantes y marineros. De hecho, la leyenda cuenta que, sobre el río Escalda, vivía un gigante llamado Druon Antigoon, que cobraba un peaje a los marineros que querían cruzar el río por Amberes. A los que se negaban a hacerlo, como castigo, no solamente les cortaba una mano sino que también la arrojaba al río.

Amberes | Pxhere

El gigante generó tal terror que perduró hasta que se cruzó con Silvius Brabo, soldado romano. Fue él quien venció en batalla a Druon Antigoon. Es más, optó por imitar sus prácticas, al amputar su mano y arrojarla al río Escalda. Así pues, esa fuente representa el momento en el que soldado se dispone a lanzar esa mano al río, mientras el gigante se encuentra en el suelo, completamente derrotado y sujetando el brazo que había herido Brabo.

Pero no todo queda ahí, puesto que existe una leyenda urbana que asegura que el nombre de la ciudad, que es Antwerpen, proviene del neerlandés Hand (mano) y Werpen (Tirar). Aunque la teoría más aceptada por etimólogos e historiadores es que el origen viene de “antverpia”, palabra latina que descubre un terreno sedimentado en la curva de un río. Sea como sea, es más que evidente que lo ocurrido entre el soldado romano y el gigante es la base de la historia de esta ciudad belga y, quien la visita, se queda verdaderamente fascinado.