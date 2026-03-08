Isla de Fogo: un paraíso para los amantes del senderismo y los volcanes

El Pico do Fogo es un volcán de algo más de 2.800 metros que marca el punto más alto de todo el archipiélago de Cabo Verde, un volcán activo cuya última erupción data de hace poco más de 10 años; en aquella ocasión la erupción destruyó aldeas enteras dentro de la caldera y algún hotel; y es que la caldera volcánica del Pico do Fogo es inmensa y en ella viven varias comunidades que se dedican al cultivo de la vid y el café sobre lava negra.

Los paisajes de la isla de Fogo son todo un espectáculo que cambia según hacia donde mires: hay grandes capos de lava solidificada, aldeas construidas sobre coladas volcánicas recientes, grandes viñedos y también miradores con vistas al cráter activo… y al mar. Y es que la isla de Fogo no es una isla con un volcán sino un volcán que es una isla: toda la isla es un volcán que emerge del fondo del océano y tiene una de las playas con la arena más negra de todo el Atlántico: tan oscura es la arena de esta playa cercana a la capital, San Filipe, que cuando el sol brilla en todo lo alto es prácticamente imposible caminar por ella descalzo.

Isla de Fogo, Cabo Verde | Imagen de Kalyss, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

¿Cómo disfrutar de tanta belleza? La isla de Fogo es un lugar para caminar, y para caminar ladera arriba, hacia la cima aunque se trata de una ruta que debe hacerse con guía sabiendo que, en función de los senderos elegidos, puede tratarse de un recorrido de entre 3 y 6 horas; la subida es más fácil de lo que parece y lo mejor es la bajada que rehace casi corriendo o deslizándose sobre ceniza volcánica como si fuera arena, pasa por ser una de las bajadas de volcán más divertidas del mundo.

Dormir en Cha das Caldeiras (en la caldera del volcán) es una experiencia de la que pocos de cuantos se acercan a esta isla quieren librarse; tampoco puedes marcharte de la isla de Fogo sin catar su vino volcánico (Manecon) porque se trata de un vino muy especial, pues los viñedos que lo producen están plantados sobre lava, también es obligado probar el café, que pasa por ser uno de los mejores de Cabo Verde y que solo puede probarse aquí porque apenas se exporta.

Pico de Fogo en la isla de Fogo, en Cabo Verde | Imagen de Holger Reineccius, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Más visitas imperdibles de la isla de Fogo? San Filipe, su capital, que es particularmente famosa por sus coloridas casas coloniales y su plaza histórica, además se trata de una ciudad de cierta importancia porque está ubicada en la cuarta isla más grande de Cabo Verde, una isla en la que viven unas 35.000 personas y que recibe no pocos turistas porque es uno de los pocos lugares del mundo en los que es posible dormir dentro de un volcán.

¿Mejor época para visitar Isla de Fogo? Los meses más recomendados son los que van de noviembre a mayo pero marzo es particularmente bueno para visitar esta isla porque las temperaturas son suaves y la subida a la caldera se hace así de modo más agradable.