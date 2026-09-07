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Feria de Albacete 2026: programa con todos los conciertos
Del 7 al 17 de septiembre, Albacete celebra su feria con música en directo en varios recintos: algunos conciertos son gratis y otros requieren entrada.
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Septiembre se llena de fiestas de pueblo en toda España, y una de las más esperadas es la Feria de Albacete. En honor a la Virgen de los Llanos, abre sus puertas el lunes 7 de septiembre y se extiende durante diez días con un programa que combina música, toros, actividades infantiles y la tradicional oferta gastronómica del Recinto Ferial.
Este año el cartel reúne a artistas de estilos muy distintos, desde Malú y Camela hasta Viva Suecia, Taburete o Juan Magán.
Conciertos de pago (Caseta de los Jardinillos y Estadio José Copete)
Lunes 7 de septiembre
- 23:30 horas — Malú (caseta de los Jardinillos)
Martes 8 de septiembre
- 20:00 horas — Chambao, Bebe y Aldhara (caseta de los Jardinillos)
Miércoles 9 de septiembre
- 20:00 horas — Taburete e Indiego (caseta de los Jardinillos)
Jueves 10 de septiembre
- 22:00 horas — Marta Santos (caseta de los Jardinillos)
Viernes 11 de septiembre
- 21:30 horas — DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra (caseta de los Jardinillos)
Sábado 12 de septiembre
- 21:30 horas — Los Chunguitos (caseta de los Jardinillos)
- 22:00 horas — Dani Martín (estadio municipal José Copete)
Domingo 13 de septiembre
- 21:30 horas — Camela y Diego Martínez (caseta de los Jardinillos)
Martes 15 de septiembre
- 21:30 horas — El Arrebato (caseta de los Jardinillos)
Conciertos gratis (Viva, zona Verbena Popular, stands y barrios)
Lunes 7 de septiembre
- 23:00 horas — Viva: Lia Kali, Iseo & Dodosound y Luna (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 23:00 horas — Orquesta Extrem (zona Verbena Popular)
- 3:30 horas — Celia Mancebo (stand Diputación)
Martes 8 de septiembre
- 20:00 horas — Viva: La Flamenca y Flamenquito & Urban Hits (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 22:00 horas — Orquesta Taxxara (zona Verbena Popular)
- 23:00 horas — Buenas Migas (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Ensamble Kalimba Percussion (stand Diputación)
Miércoles 9 de septiembre
- 19:30 horas — Alma Delta (stand JCCM)
- 20:30 horas — Viva: Porretas, Barrizal y Temécula (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 23:00 horas — Mayéutica, homenaje a Robe Iniesta (stand Globalcaja)
- 23:00 horas — Orquesta Maxims (zona Verbena Popular)
- 23:30 horas — Extra Mile (stand Diputación)
Jueves 10 de septiembre
- 18:00 horas — Joven Fest con Ismael Tébar DJ y DJ Peligro (zona Verbena Popular)
- 20:00 horas — Maldito Padre (stand JCCM)
- 20:30 horas — Viva: Viva Suecia (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 22:00 horas — Orquesta La Brújula (zona Verbena Popular)
- 23:00 horas — Pongamos que hablo de Joaquín (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Jorge Orión (stand Diputación)
Viernes 11 de septiembre
- 18:00 horas — Joven Fest con Francho Herráiz, Eros DJ, Del Puerto y SilviaG (zona Verbena Popular)
- 20:00 horas — Saltamontes Melancólicos (stand JCCM)
- 21:00 horas — Vermú y Efecto Mariposa (Parque Lineal)
- 21:00 horas — Natalia Ruíz y Sergio Plaza (La Voz Kids) y Generación OT: Mercedes Durán, Guillermo Martín y Verónica Romero (barrio Universidad)
- 22:00 horas — Viva: Siloé, Miss Caffeina, Ladilla Rusa, Juancasupersub DJ Set, Colorado y Éxtasis (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 23:00 horas — Efectiviwonders (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Otra Movida (stand Diputación)
Sábado 12 de septiembre
- 18:00 horas — Joven Fest con Nelson Varro, Robby M. y Blin Blin (zona Verbena Popular)
- 19:00 horas — Ondas que lo inundan todo y Guaraná (barrio Universidad)
- 20:00 horas — Vuelo Fidji (stand JCCM)
- 20:00 horas — Viva Poetas del Rock: Evaristo, La Fuga, El Último Ke Zierre, Biznaga, Sínkope, DJ Plan B y Kala'an Boys (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 21:00 horas — Clacowsky, Los Galgos Sedientos y Las Solfamidas, y Orquesta Mondragón (Parque Lineal)
- 22:00 horas — Orquesta Madisonases (zona Verbena Popular)
- 23:00 horas — The Gafapasta (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Rockola Circus (stand Diputación)
Domingo 13 de septiembre
- 20:00 horas — Franky Franky (stand JCCM)
- 20:00 horas — Viva: Juan Magán y Poppy García (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 23:00 horas — Orquesta Azahara (zona Verbena Popular)
- 23:30 horas — El 28, tributo a La Oreja de Van Gogh (stand Diputación)
Lunes 14 de septiembre
- 19:30 horas — Viva: Celtas Cortos, The Cañas con los Papas y Full Gas (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 20:00 horas — Señor Aliaga (stand JCCM)
- 21:00 horas — Orquesta Euforia (zona Verbena Popular)
- 23:30 horas — Tributo a Ella Baila Sola (stand Diputación)
Martes 15 de septiembre
- 19:30 horas — Viva: Extremopuro, Stormy Thursdays y Barrigada (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 22:00 horas — Orquesta Scream (zona Verbena Popular)
- 23:00 horas — Koko Blues (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Disney en Swing (stand Diputación)
Miércoles 16 de septiembre
- 20:00 horas — Rockola Circus (stand JCCM)
- 20:00 horas — Viva: Urban 40 Principales con Aissa, Mar Lucas, Chema Rivas, Pikete y DBoss (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)
- 22:00 horas — Orquesta La Mundial (zona Verbena Popular)
- 23:00 horas — Carletti Porta y Curro Violero (stand Globalcaja)
- 23:30 horas — Eva Calero (stand Diputación)
Jueves 17 de septiembre
- 18:00 horas — Guateque Club Band (stand JCCM)
- 21:00 horas — Swinging Cats Club Band y Lindi Pop (stand Globalcaja)
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