Feria de Albacete 2026: programa con todos los conciertos

Septiembre se llena de fiestas de pueblo en toda España, y una de las más esperadas es la Feria de Albacete. En honor a la Virgen de los Llanos, abre sus puertas el lunes 7 de septiembre y se extiende durante diez días con un programa que combina música, toros, actividades infantiles y la tradicional oferta gastronómica del Recinto Ferial.

Este año el cartel reúne a artistas de estilos muy distintos, desde Malú y Camela hasta Viva Suecia, Taburete o Juan Magán.

Conciertos de pago (Caseta de los Jardinillos y Estadio José Copete)

Lunes 7 de septiembre

23:30 horas — Malú (caseta de los Jardinillos)

Martes 8 de septiembre

20:00 horas — Chambao, Bebe y Aldhara (caseta de los Jardinillos)

Miércoles 9 de septiembre

20:00 horas — Taburete e Indiego (caseta de los Jardinillos)

Jueves 10 de septiembre

22:00 horas — Marta Santos (caseta de los Jardinillos)

Viernes 11 de septiembre

21:30 horas — DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra (caseta de los Jardinillos)

Sábado 12 de septiembre

21:30 horas — Los Chunguitos (caseta de los Jardinillos)

22:00 horas — Dani Martín (estadio municipal José Copete)

Domingo 13 de septiembre

21:30 horas — Camela y Diego Martínez (caseta de los Jardinillos)

Martes 15 de septiembre

21:30 horas — El Arrebato (caseta de los Jardinillos)

Conciertos gratis (Viva, zona Verbena Popular, stands y barrios)

Lunes 7 de septiembre

23:00 horas — Viva: Lia Kali, Iseo & Dodosound y Luna (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

23:00 horas — Orquesta Extrem (zona Verbena Popular)

3:30 horas — Celia Mancebo (stand Diputación)

Martes 8 de septiembre

20:00 horas — Viva: La Flamenca y Flamenquito & Urban Hits (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

22:00 horas — Orquesta Taxxara (zona Verbena Popular)

23:00 horas — Buenas Migas (stand Globalcaja)

23:30 horas — Ensamble Kalimba Percussion (stand Diputación)

Miércoles 9 de septiembre

19:30 horas — Alma Delta (stand JCCM)

20:30 horas — Viva: Porretas, Barrizal y Temécula (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

23:00 horas — Mayéutica, homenaje a Robe Iniesta (stand Globalcaja)

23:00 horas — Orquesta Maxims (zona Verbena Popular)

23:30 horas — Extra Mile (stand Diputación)

Jueves 10 de septiembre

18:00 horas — Joven Fest con Ismael Tébar DJ y DJ Peligro (zona Verbena Popular)

20:00 horas — Maldito Padre (stand JCCM)

20:30 horas — Viva: Viva Suecia (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

22:00 horas — Orquesta La Brújula (zona Verbena Popular)

23:00 horas — Pongamos que hablo de Joaquín (stand Globalcaja)

23:30 horas — Jorge Orión (stand Diputación)

Viernes 11 de septiembre

18:00 horas — Joven Fest con Francho Herráiz, Eros DJ, Del Puerto y SilviaG (zona Verbena Popular)

20:00 horas — Saltamontes Melancólicos (stand JCCM)

21:00 horas — Vermú y Efecto Mariposa (Parque Lineal)

21:00 horas — Natalia Ruíz y Sergio Plaza (La Voz Kids) y Generación OT: Mercedes Durán, Guillermo Martín y Verónica Romero (barrio Universidad)

22:00 horas — Viva: Siloé, Miss Caffeina, Ladilla Rusa, Juancasupersub DJ Set, Colorado y Éxtasis (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

23:00 horas — Efectiviwonders (stand Globalcaja)

23:30 horas — Otra Movida (stand Diputación)

Sábado 12 de septiembre

18:00 horas — Joven Fest con Nelson Varro, Robby M. y Blin Blin (zona Verbena Popular)

19:00 horas — Ondas que lo inundan todo y Guaraná (barrio Universidad)

20:00 horas — Vuelo Fidji (stand JCCM)

20:00 horas — Viva Poetas del Rock: Evaristo, La Fuga, El Último Ke Zierre, Biznaga, Sínkope, DJ Plan B y Kala'an Boys (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

21:00 horas — Clacowsky, Los Galgos Sedientos y Las Solfamidas, y Orquesta Mondragón (Parque Lineal)

22:00 horas — Orquesta Madisonases (zona Verbena Popular)

23:00 horas — The Gafapasta (stand Globalcaja)

23:30 horas — Rockola Circus (stand Diputación)

Domingo 13 de septiembre

20:00 horas — Franky Franky (stand JCCM)

20:00 horas — Viva: Juan Magán y Poppy García (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

23:00 horas — Orquesta Azahara (zona Verbena Popular)

23:30 horas — El 28, tributo a La Oreja de Van Gogh (stand Diputación)

Lunes 14 de septiembre

19:30 horas — Viva: Celtas Cortos, The Cañas con los Papas y Full Gas (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

20:00 horas — Señor Aliaga (stand JCCM)

21:00 horas — Orquesta Euforia (zona Verbena Popular)

23:30 horas — Tributo a Ella Baila Sola (stand Diputación)

Martes 15 de septiembre

19:30 horas — Viva: Extremopuro, Stormy Thursdays y Barrigada (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

22:00 horas — Orquesta Scream (zona Verbena Popular)

23:00 horas — Koko Blues (stand Globalcaja)

23:30 horas — Disney en Swing (stand Diputación)

Miércoles 16 de septiembre

20:00 horas — Rockola Circus (stand JCCM)

20:00 horas — Viva: Urban 40 Principales con Aissa, Mar Lucas, Chema Rivas, Pikete y DBoss (pistas deportivas junto al CEIP Feria-Isabel Bonal)

22:00 horas — Orquesta La Mundial (zona Verbena Popular)

23:00 horas — Carletti Porta y Curro Violero (stand Globalcaja)

23:30 horas — Eva Calero (stand Diputación)

Jueves 17 de septiembre