Todo sobre la Torre del Ayuntamiento de Cracovia y la curiosa razón por la que está inclinada 55 centímetros

En pleno corazón de Cracovia, dominando la Plaza del Mercado, podemos encontrarnos con una construcción que guarda un pasado mucho más turbulento del que sugiere su aspecto actual. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de la Torre del Ayuntamiento, el único vestigio que queda en pie del antiguo consistorio de la ciudad polaca, que fue derribado en 1820 dentro de un plan urbanístico para despejar y ampliar la plaza. De aquel edificio original apenas quedó la torre que, en la actualidad, continúa siendo uno de los símbolos más reconocibles del centro histórico. Al contemplarla, pocos visitantes imaginan que en sus sótanos llegó a funcionar una cárcel dotada de una sala de tortura medieval. ¡Algo verdaderamente sorprendente!

Torre del Ayuntamiento de Cracovia, a través de su historia

Plaza del Mercado | Pixabay

Los orígenes de esta torre nos hacen viajar a finales del siglo XIII, cuando se levantó en piedra y ladrillo siguiendo el estilo gótico propio de la época. Con sus 70 metros de altura, esta espectacular estructura ha sobrevivido a varios siglos de historia, aunque no sin sufrir daños importantes. Una tormenta ocurrida en 1703 dejó como huella una inclinación de 55 centímetros que la torre conserva en la actualidad.

El primer remate gótico que coronaba el edificio desapareció en 1680, víctima de un incendio provocado por la caída de un rayo. La reconstrucción no llegó hasta unos años después, entre 1683 y 1686, cuando el arquitecto real Piotr Beber asumió el proyecto y dotó a la torre de un nuevo casco de estilo barroco. Sin embargo, esta segunda cubierta tampoco resistió el paso del tiempo: en 1783 comenzó a desmoronarse y hubo que sustituirla por una estructura de menor tamaño, esta vez costeada por el arzobispo Kajetan Sołtyk.

Torre del Ayuntamiento de Cracovia, a través de sus características

Torre del Ayuntamiento de Cracovia | Pixabay

Es importante tener en cuenta que el acceso a la torre está flanqueado por dos leones de piedra tallados a principios del siglo XIX, que no siempre estuvieron allí: llegaron desde el palacio de la familia Morstin, en Pławowice, durante las obras de renovación realizadas entre 1961 y 1965. Aquella intervención, dirigida por el arquitecto Wiktor Zin, hizo que también se modificasen los miradores de la segunda planta, aunque con una reconstrucción que no respetó fielmente el diseño original.

Sobre la entrada puede verse todavía el portal gótico primitivo, presidido por el escudo de la ciudad y el emblema de Polonia. El propio sótano de la Torre del Ayuntamiento ha tenido a lo largo de los años un uso muy distinto al que cabría esperar de sus orígenes carcelarios: se ha convertido en un espacio escénico, conocido como "Escenario bajo el Ayuntamiento", vinculado al célebre Teatr Ludowy.

En la actualidad, esta construcción forma parte del Museo de Historia de Cracovia y alberga una exposición fotográfica permanente dedicada a la evolución de la Plaza del Mercado. No hay que dejar de mencionar que su última planta cuenta con una plataforma de observación abierta al público, desde la que es posible contemplar una de las panorámicas más completas del centro histórico de la ciudad.