5 lugares donde la tierra parece haberse roto

Son lugares de interés geológico porque son lugares naturales pero también de interés paisajístico porque parecen hechos a posta: como si alguien hubiese cortado la tierra con un cuchillo o con una sierra o como si alguien la hubiese golpeado y su superficie se hubiera hecho añicos. ¿De qué lugares hablamos? De algunos en los que la tierra parece haberse roto o estar rompiéndose:

Pingvellir, en Islandia

Pingvellir | Pixabay

Aquí una gran grieta atraviesa el paisaje abriéndose con de paredes de roca casi verticales ante las que es imposible no pensar que la tierra se ha roto; y lo curioso es que, efectivamente, es así porque aquí la tierra se rompió al estar sobre punto exacto en el que las grandes placas norteamericana y euroasiática se están separando.

Silfra, en Islandia

Silfra | Pixabay

Seguimos en Islandia porque aquí la tierra no solo parece haberse roto en la superficie sino también bajo el mar; Silfra es una red de fisuras dentro del rift de Pingvellir en la que se puede bucear porque el agua glacial ha ocupado las grietas y creado paredes de roca que son las que hacen qu parezca que la tierra se ha roto.

Afar, en Etiopía

Dallol, Etiopía | Pixabay

Esta grieta es, si cabe, más imponente que la islandesa porque no se trata de un lugar en el que la tierra se rompió hace mucho tiempo sino en un lugar donde la corteza terrestre se está separando en la actualidad: fue en el año 2005 cuando una intrusión de magma provocó una fractura de 60 kilómetros de largo; es fractura, vista desde el aire, parece haber sido hecha con un gran cuchillo, así de brutalmente se rompió aquí la tierra (o se está rompiendo…). Esta grieta forma parte del Rift de África que, visto desde el aire, no nos permite ver una única grieta sino varias, varios lugares donde la tierra parece haberse roto de diferentes maneras.

The Crack in the Ground, en Estados Unidos

Crack in the Ground | Imagen de BLM Oregon & Washington, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

El nombre de este rincón de Oregón lo dice todo (el crack en el suelo): se trata de una enorme fisura volcánica que parece exactamente lo que es: un lugar en el que la tierra se ha roto. Lo interesante es que no se trata solo de una grieta volcánica sino que su origen tiene que ver también con que está ubicada sobre una falla con movimientos tectónicos, de hecho la fractura que se ve sobre la tierra tiene más que ver con la tensión que provoca la falla sobre el terreno que con cualquier otra cosa.

Valle de la Luna, en el desierto de Atacama, en Chile

Valle de la Luna | Pixabay

Aquí no hablamos de una ruptura en forma de gran grieta o gran cuchillada como en los casos anteriores sino de hacerse añicos… porque eso es lo parece si vemos el Valle de la Luna, en Chile, que la tierra no es que se haya roto sin más, es que se ha caído y, como si estuviese hecha de cristal, se ha hecho añicos.