La mochila de Aldi con compresión al vacío por 19,99 euros: ideal para la cabina del avión

En Viajestic siempre estamos al tanto de los últimos lanzamientos en cuanto a equipajes. Recientemente te hablábamos del pack de Lidl que incluye dos maletas a precio de una para viajar por menos de 70 euros.

Y esta semana, concretamente el próximo 12 de septiembre, Aldi lanzará la mochila con compresión al vacío por 19,99 euros, pensada especialmente para quienes quieren aprovechar al máximo el espacio de su equipaje.

mochila de viaje con compresión al vacío | ALDI

Su principal particularidad es que incorpora un compartimento de compresión al vacío con válvula, un sistema que permite reducir el volumen que ocupa la ropa y mantenerla mejor organizada durante el trayecto.

Además de este sistema de compresión, la mochila dispone de un compartimento principal con cierre de cremallera, diferentes bolsillos para distribuir objetos personales y correas ajustables que facilitan su transporte. De esta forma, es posible separar la ropa de otros elementos que necesitamos tener más a mano durante el viaje, como documentación, dispositivos electrónicos o pequeños accesorios.

En cuanto a sus dimensiones, cuenta con una capacidad de 29 litros y mide aproximadamente 30,5 x 20 x 40 centímetros. Su tamaño la convierte en una opción práctica para viajes cortos, escapadas de fin de semana o desplazamientos en los que se busca viajar ligero, concentrando todo lo necesario en una única mochila y evitando cargar con más equipaje.