Si hiciésemos una lista que incluyera los pueblos más raros del mundo seguro que Longyearbyen y Colma formarían parte de ella, el primero porque desde los años 50 del siglo pasado allí no hay ni un muerto y no porque esté prohibido morirse ni porque hayan encontrado la fuente de la enterna juventud sino porque si te mueres no puedes quedarte en el pueblo...; y el segundo justo por lo contrario, a Colma se va a morir, que dicho así suena a cementerio de elefantes pero tampoco es el caso, es solo que hay muchos cementerios, tantos que gran parte de las personas que viven en ese pueblo californiano trabajan en algo relacionado con las funerarias o el mantenimiento de los cementerios. La cuestión es ¿por qué suceden estas cosas tan fuera de lo común en Longyearbyen y Colma? Eso es lo que vamos a contarte a continuación.

Longyearbyen, en las islas Svalvard (Noruega)

Longyearbyen y Colma: del pueblo en el que no hay muertos al pueblo en el que hay más muertos que vivos | Imagen de Longyearbyen4 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Lo primero que debes saber de Longyearbyen es que se trata de una localidad de Spitsbergen, una de las islas de Svalbard, que está en el océano Glacial Ártico; su población apenas supera los 2000 habitantes que puede parecer poco pero estamos hablando de una zona del mundo poco habitada de hecho aquí, en Longyearbyen, es donde está la residencia oficial del gobernador de Svalbard así que se trata de una localidad de cierta importancia... en la que no se pueden practicar enterramientos ¿por qué?.

La ciencia es la que explica la sorprendente decisión de las autoridades de Longyearbyen según la cual, desde mediados del siglo pasado, se prohiben los enterramientos en el pueblo: se descubrió que los cadáveres no se descomponían porque el suelo en el que eran enterrados en el antiguo cementerio del pueblo es de permafrost ¿problema? contenían una gran cantidad de microorganismos que, lógicamente, aumentaba con el número de enterramientos. La solución para evitar este hecho que podía llevar a la insalubridad de la zona fue sencilla: si te mueres, te vas... se trasladan los cadáveres al continente.

Colma en California (Estados Unidos)

Cementerio en Colma | Imagen de BrokenSphere en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Que en una ciudad que apenas tiene 2000 habitantes haya más de un millón de muertos es algo que llama poderosamente la atención, no es que se mueran varias veces, es que los 17 cementerios de Colma acogen a los muertes de la enorme urbe de San Francisco ¿la razón? La prohibición por parte de las autoridades de San Francisco de la construcción de cementerios en el terreno de la ciudad; se construyeron en Colma (la prohibición data de 1912 y la fundación de Colma de 1924); durante muchos años la mayor parte de la población de Colma vivía del trabajo generado por los cementerios y solo a partir de los años 80 la situación empezó a cambiar y surgieron otras oportunidades de trabajo en el sector terciario (comercios al por menor, servicios...). Aun así Colma mantiene todavía apodos como 'La Ciudad del Silencio' por aquello de que los muertos no hablan o uno un tanto más tétrico 'La ciudad que espera para morir'... (y no solo por su gran número de cementerios sino porque está situada en una posición peligrosa sobre la falla de San Andrés); también hay quien ha puesto un toque de humor al asunto y apodado a Colma de otro modo: 'Es grande estar vivo en Colma'.

Una curiosidad más de Colma: en realidad hay 18 cementerios, no 17... el número 18 es para animales domésticos.

...

También te puede interesar...

El truco para conocer todas las restricciones de todos los países del mundo al instante