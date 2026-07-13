5 pueblos construidos, literalmente, sobre el agua

No hablamos de ciudades con canales en lugar de calles o cosa similar sino de ciudades construidas íntegramente sobre el agua, sostenidas por grandes pilotes; todas ellas son de lo más curioso pero la más sorprendente puede que sea Belén, en Perú, porque es una ciudad lacustre solo por temporadas y también Kampong Ayer porque pasa por ser el mayor pueblo sobre pilotes del mundo:

Kampong Ayer, en Brunéi

Kampong Ayer | Imagen de Kurun, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Kampong Ayer pasa por ser el mayor pueblo sobre pilotes del mundo y todavía está habitado a día de hoy, es más, no se trata de una atracción turística histórica sino de un pueblo habitado con todos sus servicios: colegios, hospitales, mezquitas, tiendas… Todos estos espacios están conectados por kilómetros de pasarelas de madera que facilitan moverse por la ciudad sin recurrir a un medio acuático.

Ko Panyi, en Tailandia

Ko Panyi | Imagen de Diego Delso, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Fueron los propios pescadores tailandeses quienes un buen día decidieron construir sus viviendas sobre el agua sirviéndose de pilotes para sostenerlas y dejar de ocupar así tierra firme; a día de hoy prácticamente todo el pueblo está construido sobre del agua, tienen incluso un campo de fútbol flotante que llama poderosamente la atención de los visitantes.

Lago Inle, en Myanmar

Lago Inle | Imagen de Philip Nalangan, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

No es uno sino que son varios los pueblos que se levantan sobre pilotes en el lago Inle, en Myanmar (Birmania); todos ellos cuentan con sus propios mercados flotantes y con estructuras realmente sorprendentes como monasterios o jardines flotantes.

Ganvié, en Benín (África)

Ganvié | Imagen de Dominik Schwarz, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Esta es, probablemente, la ciudad lacustre más grande de todo el continente africano; los 20.000 habitantes de Ganvié viven, literalmente, sobre pilotes: todo está construido sobre el agua (escuelas, mercados, iglesias, hoteles…) y todo el transporte local se realiza en piragua. Ganvié tiene algo además de ciudad histórica porque empezó a construirse, como refugio frente a los traficantes de esclavos, en el S.XVII.

Belén, en Iquitos (Perú)

Belén, Iquitos (Perú) | Imagen de Amazon CARES Amazon Community Animal Rescue, Education and Safety, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

El barrio de Belén, en Iquitos (Perú), es un caso muy particular porque por temporadas está construido sobre el agua y por temporadas no ¿cómo es posible? Depende de la crecida del Amazonas: cuando el río aumenta su caudal las calles desaparecen y las canoas sustituyen a los coches, entonces las viviendas sostenidas por pilotes que se ven elevadas cuando el río va bajo parecen flotar sobre el agua.