¿Sabías que es posible ver auroras boreales en verano?

Si sueñas con ver auroras boreales y quieres viajar ya mismo para perseguirlas… vas a tener que esperar a agosto; lo que sí puedes hacer en julio es disfrutar de las auroras australes que son, esencialmente, el mismo fenómeno pero en el hemisferio sur, ahora bien, de ser así tendrás que viajar lejos (Nueva Zelanda, Tasmania, Argentina o Chile, por ejemplo).

Volvamos a nuestras auroras boreales ¿sabías que ya en agosto se puede disfrutar de este fenómeno? Pues así es, aunque será más probable que puedas ver alguna en la segunda quincena de agosto que en la primera; eso sí, no queremos llevarte a engaño, no será tan probable como a partir del mes de septiembre. Si viajas los últimos quince días de agosto al norte de Europa intentarlo no es ninguna tontería aunque debes elegir bien los lugares.

Aurora boreal en Tromso | Pixabay

¿Dónde es más probable ver auroras boreales a finales de agosto? Tromso y el Parque Nacional de Abisko son las mejores opciones, de hecho son de los lugares más recomendados también de agosto en adelante. Lo bueno de viajar a Tromso en agosto es que, además de tener ya opciones de ver auroras boreales, podrás disfrutar de este espectacular rincón nórdico con temperaturas todavía suaves en comparación a las que se registran de septiembre en adelante. En cuanto al Parque Nacional de Abisko, tiene una ventaja respecto a Tromso y es su ‘agujero azul’, una especie de microclima que mantiene los cielos despejados incluso cuando en las zonas circundantes haya nubes.

¿Más lugares en los que tendrás alguna posibilidad de ver auroras boreales a finales de agosto disfrutando además de un destino nórdico en ese mes? Las islas Lofoten, Laponia finlandesa e Islandia son tres magníficos destinos ¿estás pensando en Svalbard? Olvídalo… El sol de medianoche reina en el verano de Svalbard y hasta septiembre no es que sea improbable es que es imposible ver auroras boreales en su cielo.

Aurora boreal en Abisko | Pixabay

Resumiendo: si quieres intentar ver auroras boreales en Europa antes de septiembre viaja tan a final de agosto como puedas a Tromso o el Parque Nacional Abisko y si quieres ir sobre seguro y apostar por las auroras australes, entonces empieza ya a planificar un gran viaje porque tendrás que volar hasta Nueva Zelanda o Argentina.