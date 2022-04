Vernazza: viaje al corazón de Cinque Terre

Vernazza es un pueblo bellísimo por el que parece no pasar el tiempo, claro que esa sensación es precisamente lo que se cuida al máximo en esta localidad a la que no se puede acceder en coche; está al norte del famoso, turístico y literario Golfo de La Spezia y es uno de los famosos pueblos de las Cinque Terre (Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore).

La belleza de esta localidad tiene mucho que ver con el paisaje y con su trazado histórico: está en la costa mirando al mar y elevándose sobre él, rodeado de campos y viñedos; en cuanto a su trazado, es un pueblo antiquísimo, fundado alrededor del año 1000, y mantiene la esencia de lo que fue en sus callejuelas estrechas, su plaza principal, sus coloridas casas y su puerto.

Vernazza | Pixabay

Lo primero que tienes que tener en cuenta si estás de road trip por Italia o has alquilado un coche para perderte por su costa te lo anticipábamos ya, no se puede llegar a Vernazza en coche, hay dos aparcamientos en las afueras de la localidad y un servicio de autobuses cada 15 minutos; ten en cuenta que puedes llegar a la zona de Cinque Terre tanto en tren como en barco; esto que puede parecerte un inconveniente si viajas en coche pero no lo será tanto cuando llegues a Vernazza y descubras como esta localidad mantiene intacta su belleza histórica y natural; disfrutarás perdiéndote por sus callejuelas, subiendo y bajando de la plaza al puerto, buscando los mejores enfoques para convertirte en el rey de instagram...

Pero ¿cuáles son los lugares que no debes dejar de visitar en Vernazza? La iglesia dedicada a Santa Margherita d'Antiochia (construida en 1318, está enclavada a orillas del mar y es muy curiosa tanto por su cúpula, que es en realidad una torre con un campanario octogonal y su puerta de entrada que está junto al altar), el Castillo de Doria (no sólo es importante en sí mismo sino que desde él se disfrutan de algunas de las mejores vistas de Vernazza).

Vernazza | Pixabay

¿Eres un amante del senderismo? Entonces la zona de Cinque Terre te enamorará más que a nadie porque ofrece hasta 120 kilómetros de senderos de una belleza brutal; dos de las rutas más famosas tienen mucho que ver con Vernazza: el camino que va de Monterosso a Vernazza o el que sale de Vernazza y llega a Corniglia; el primero es una ruta de senderismo de dificultad media, no es larga (3,5 kilómetros) y se recorre en aproximadamente una hora y media; la segunda es un poco más larga (recorre 4 kilómetros) y también es de dificultad media, se recorre en menos de 2 horas.

Otro lugar de Vernazza que te encantará, especialmente si visitas esta localidad en verano, son sus playas, son pequeñas y de piedra pero de aguas azul profundo y en un entorno histórico y natural incomparable.

Vernazza | Pixabay

Puedes visitar Vernazza o vivirlo durante unos días porque en esta localidad italiana no solo hay diferentes alojamientos (de precios diversos) sino que su oferta gastronómica es también más que interesante, aquí podrás disfrutar gastronomía italiana y también de sus vinos, es un lugar pefecto para quienes quieren pasar unos días descubriendo las Cinque Terre y disfrutar a la vez de uno de los pueblos más bellos de Italia.

...

También te puede interesar

Todo lo que debes saber antes de alquilar un coche