La espectacular plaza italiana que guarda siglos de historia y sigue siendo el corazón de Génova

Viajamos a Italia, concretamente hasta Génova, una de las ciudades más espectaculares y con más encanto. Allí podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes, pero también rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la Plaza De Ferrari.

Estamos, indudablemente, ante la plaza principal de Génova, pero también ante el centro financiero de la ciudad. Está situada en el corazón de la ciudad italiana, justo entre el centro histórico y el centro moderno. Entre otras tantas cuestiones, la Plaza de Ferrari es especialmente conocida por su fuente, que fue restaurada recientemente, junto a una considerable remodelación de la plaza.

Cabe destacar que, a finales del siglo XIX, Génova era el principal centro financiero del país junto con Milán. Por lo tanto, inevitablemente, la Plaza de Ferrari era el lugar en el que se establecían un gran número de instituciones, como es el caso de la bolsa, Credito Italiano o, incluso, la principal sucursal del Banco de Italia, que fue fundado en 1893.

La gran importancia de la Plaza de Ferrari en Génova

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, con el paso del tiempo, se ha convertido en lugar de reunión para las manifestaciones ciudadanas más importantes de Génova. Fue dedicada a Raffaele De Ferrari, duque de Galliera. Fue él quien, en el año 1875, quiso donar una considerable suma de dinero para hacer efectiva la ampliación del puerto.

Plaza de Ferrari. Génova | Imagen de Twice25/Rinina25, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

En el centro de esta Plaza se sitúa la imponente y monumental fuente de bronce, que es obra del arquitecto Cesare Crosa di Vergagni, y que data del año 1936. En esta plaza, podemos encontrarnos con un gran número de construcciones de lo más significativas de la ciudad italiana.

Entre ellas, destacan el Teatro Carlo Felice (diseñado por Carlo Barbino), así como el edificio de la Academia de Bellas Artes de Liguria, fundada en 1741. No podemos dejar de mencionar que también está delimitada por la fachada lateral del Palacio Ducal, aunque su fachada principal se encuentra en la Plaza Matteotti.

Hay que destacar, a su vez, que también delimita con el edificio de la Regione Liguria (1920) y el Palacio de la Bolsa, que fue construido en 1912 por el reconocido arquitecto Alfredo Coppedè. Por si fuera poco, en esta plaza, también encontramos el Palacio de Raffaele De Ferrari, duque de Galliera, a quien va dedicado este lugar tan significativo de Génova.

Lo que es un hecho es que poco a poco y con el paso del tiempo, la Plaza De Ferrari se ha convertido en el punto neurálgico de la ciudad italiana y, si decides visitarla, a buen seguro pasarás por esta Plaza. Lo mejor de todo es que ya sabrás la gran importancia histórica, cultural y arquitectónica que tiene este rincón para esta ciudad y por qué merece tantísimo la pena visitarla. ¡No te dejará indiferente!