3 lugares de Europa que están en un país… pero pertenecen a otro

Enclaves y exclaves son, en cierto sentido, la misma cosa vista de perspectivas diferentes: los enclaves son territorios ubicados (enclavados…) en un país distinto al que pertenecen y los exclaves son territorios separados del país al que pertenecen; el mejor modo de entenderlo es con un ejemplo… o con tres como los que detallamos a continuación:

Llívia, España en Francia

Llívia | Imagen de Marcbel, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Llívia es, para los franceses, un enclave español y para los españoles un exclave ¿por qué? Porque se trata de un territorio español completamente rodeado por Francia; Llívia está a dos kilómetros de la frontera española y conecta con ella a través de una carretera internacional ¿lo más curioso de este enclave? Su propia existencia… porque existe desde hace 350 años y podríamos decir que surge por despiste o por un asunto casi lingüístico: en 1659 España y Francia firman el Tratado de los Pirineos según el cual España cede a Francia 33 pueblos catalanes al norte de los Pirineos ¿por qué Llívia queda fuera de este acuerdo? Porque no era un pueblo sino una villa y ese ser villa y no pueblo hizo que quedara fuera del acuerdo.

Campione dItalia, Italia en Suiza

Campione d'Italia | Imagen de Tschubby, licencia: CC BY-SA 3.0 /3.0, via Wikimedia Commons

Esta localidad italiana está totalmente rodeada por Suiza y mira al famoso lago Lugano, a unos 20 kilómetros de Italia; durante no pocos años este enclave era más suizo que italiano porque sus servicios básicos (teléfonos, correos…) dependían de Suiza y, además, había más francos suizos en circulación que euros, de hecho hasta 2020 Campione d’Italia no se integró en sistema aduanero de la Unión Europea. Una curiosidad: Campione d’Italia fue durante un tiempo uno de los pueblos más ricos de Italia… hasta que su casino quebró en el año 2018.

Büsingen am Hochrhein, Alemania en Suiza

Büsingen am Hochrhein, | Imagen de Prekario, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Si visitas Büsingen am Hochrhein cabe que no te des ni cuenta de que estás en Alemania y no en Suiza ¿por qué? Porque la moneda que más circula es el franco suizo, porque esta localidad está integrada en la unión aduanera suiza y porque, en general, la vida diaria está más vinculada a Suiza que Alemania, ahora bien, es verdad que hay varios códigos postales alemanes (además de los suizos) y, ciertamente, es territorio alemán. Si te animas a visitar este pueblo alemán en Suiza no dejes de disfrutar de su Exclave Trail, una ruta de unas 2 horas y media en la que descubrirás la curiosidades de esta localidad y su frontera.