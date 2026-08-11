Catedral de Lyon: la historia del monumento que ha sido testigo de papas, reyes y emperadores

Viajamos a Francia, concretamente hasta Lyon para conocer una de sus construcciones más significativas y espectaculares. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Catedral de San Juan Bautista. No solamente se trata de la catedral, sino también del primado de Lyon, un término que proviene de ‘Primat des Gaules’, un título histórico del obispo de Lyon. Fue construida entre 1180 y 1480, por lo que tiene una mezcla de estilos románico y gótico. Cabe destacar que cuenta con un impresionante reloj astronómico que data del siglo XIV.

Catedral de Lyon, a través de su historia

Comenzó en el siglo XII con la pared del monasterio. Las partes más bajas del ábside, las capillas de ambos lados y el transepto se erigieron entre los años 1165 y 1180 en estilo románico. En cuanto al techo del ábside y el transepto en estilo gótico, las dos torres orientales, los primeros tramos de la nave y la bóveda se completaron entre el siglo XII y principios del siglo XIII.

No podemos dejar de mencionar que, a mediados del siglo XIII, tanto las ventanas del coro como los dos rosetones del transepto se completaron. Todo ello mientras a finales del siglo XIV se presenció la terminación de los últimos tramos de la bóveda, así como de los rosetones de la fachada (1392). En cuanto al siglo XV, se completaron tanto la parte superior de la fachada como las torres. La estatua de Dios Padre se colocó en la parte más alta del frontón en 1481, mientras que la capilla de los Borbones, de estilo gótico tardío, se erigió entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI.

Es importante destacar que, en 1562, la Catedral de Lyon fue destruida por las tropas calvinistas del barón de Adrets. Pero no todo queda ahí, puesto que, en el siglo XVIII y por orden de los Canónigos, fueron destruidas tanto las ventanas de la gran nave medieval como el tímpano del largo portal. Además, la construcción sufrió algunos daños durante la Revolución.

Catedral de Lyon | Imagen de Herbert Frank from Wien (Vienna), AT, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Entre los años 1791 y 1793, el arzobispo Lamourette dio la orden de modificar los coros. Esta acción incluyó la destrucción del atril. Entre 1935 y 1936, el coro fue restaurado a su disposición medieval. Además, durante la liberación de Lyon en septiembre de 1944, algunas vidrieras fueron destruidas. No fue hasta 1982 cuando se procedió a restaurar la fachada.

Los hechos históricos que ha presenciado la Catedral de Lyon

Fue escenario de algunos de los acontecimientos religiosos y políticos más importantes de su historia. Entre junio y julio de 1245 acogió el Primer Concilio de Lyon, el 13º concilio ecuménico durante el cual el Papa Inocencio IV consagró el gran altar. Tiempo después, concretamente en 1271, recibió el cuerpo de San Luis IX, fallecido durante el intento de conquista de Túnez.

Entre mayo y julio de 1274 fue sede del Segundo Concilio de Lyon, el 14º concilio ecuménico en el que el Papa Gregorio X trató de reunir las iglesias griega y latina. Durante este encuentro, los delegados griegos profesaron la fe católica y falleció San Buenaventura, doctor de la Iglesia, tras haber desempeñado un destacado papel.

Hay que tener en cuenta que la importancia de la Catedral de Lyon continuó en los siglos posteriores. En 1316 acogió la investidura del Papa Juan XXII, mientras que a mediados de diciembre de 1600 fue testigo del matrimonio entre Enrique IV y María de Médici. Por si fuera poco, en este templo, el cardenal Richelieu recibió su birrete cardenalicio. Además, en 1805, la Catedral de Lyon recibió al emperador Napoleón y a Josefina, así como al Papa Pío VII, quienes fueron recibidos por el cardenal Joseph Fesch, hermanastro de la madre de Napoleón.