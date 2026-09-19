La gigantesca bandera que corona Monterrey: así es el famoso Mirador del Obispado

En lo alto del Cerro del Obispado, en la ciudad de Monterrey, se alza uno de los puntos panorámicos más reconocibles del norte de México. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al Mirador del Obispado, popularmente llamado también Mirador Asta Bandera. El espacio debe su nombre a la histórica edificación del Obispado, construida en las cercanías del cerro a finales del siglo XVIII, y se ha convertido con el tiempo en un referente tanto para los regiomontanos como para quienes visitan la ciudad.

Mirador del Obispado, a través de su historia y sus características

Situado a 775 metros sobre el nivel del mar, el recinto se organiza en torno a una explanada circular de 40 metros de diámetro, en cuyo centro se levanta el asta bandera que da nombre al lugar. El diseño del espacio responde claramente a una vocación familiar: cuenta con bancas para el descanso, tres jardines de estilo francés que aportan un marco vegetal cuidado, además de bebederos y sanitarios para comodidad de los visitantes.

También se dispuso un pequeño estacionamiento pensado prioritariamente para personas con discapacidad, aunque el acceso vehicular principal se ubica en la entrada del parque. El camino que conduce hasta la cima fue trazado con amplitud y buena iluminación, de modo que pueda recorrerse a pie con comodidad y seguridad, reforzando la idea de un paseo abierto a todo tipo de público.

Panorámica aérea de Monterrey con el Mirador de Asta Bandera (o del Obispado). | Imagen cortesía de Turismo de México

Hay que tener en cuenta que el gran atractivo del sitio es, sin duda, la bandera monumental que corona el cerro, la segunda de mayores dimensiones en todo el país. Su construcción se inició en 2003 y el conjunto quedó formalmente inaugurado el 24 de febrero de 2005, fecha elegida deliberadamente para coincidir con la conmemoración del Día de la Bandera de México.

Las dimensiones de la estructura resultan sobrecogedoras: el asta alcanza los 100 metros de altura y tiene un peso de 120 toneladas, mientras que el lienzo ondea con 50 metros de largo por 30 de ancho y unos 250 kilogramos de peso. Esta combinación de magnitud y simbolismo patrio ha convertido al mirador en una parada obligada, capaz de atraer por igual a turistas curiosos y a habitantes de la ciudad que regresan una y otra vez al lugar.

Es importante destacar que, más allá de su función como mirador panorámico, el espacio cobra un significado especial en determinadas fechas del calendario cívico mexicano. El 19 de febrero, con motivo del Día del Ejército Mexicano; el 24 de febrero, coincidiendo con el Día de la Bandera; y el 16 de septiembre, en el aniversario de la Independencia, el cerro suele convertirse en escenario de ceremonias oficiales.

Vista nocturna de Monterrey con el Mirador de Asta Bandera (o del Obispado). | Imagen cortesía de Turismo de México

Estas celebraciones no se limitan a los actos protocolarios: en numerosas ocasiones se complementan con espectáculos de iluminación, fuegos artificiales y presentaciones artísticas que incluyen danzas regionales, actuaciones musicales y conciertos, entre otras actividades culturales. De esta manera, el Mirador Asta Bandera cumple una doble función: por un lado, ofrece a Monterrey un espacio de esparcimiento cotidiano con vistas privilegiadas de la ciudad; por otro, se erige como un punto de encuentro colectivo cuando se trata de honrar los símbolos y las fechas más significativas de la historia nacional.