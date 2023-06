Si quieres huir del mundanal ruido estos 5 hoteles podrían ser tu mejor opción

Cuando decimos que necesitamos vacaciones no se trata tanto de que busquemos huir de la ciudad porque nos queme el asfalto o porque de repente haya despertado en nosotros un ansia por la naturaleza que hiberna del otoño a la primavera pasando por el verano, lo que realmente buscamos es huir de las rutinas y de las obligaciones, buscamos descansar, disfrutar, divertirnos, recargar los ánimos y las pilas de modo que al regresar de esas deseadas vacaciones lo hagamos con ganas de zambullirnos de nuevo en nuestra vida y sus rutinas con mejor color y mejor ánimo.

Conseguir que las vacaciones tengan este efecto reparador, que se conviertan en el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura no es cuestión de magia ni existe tampoco un método infalible, cada cual tiene sus gustos, estilos y necesidades y lo que para algunos son unas vacaciones de ensueño para otros lo son de pesadilla. ¿Eres de los que quiere alejarse de todo, también de los tours que te permiten conocer 10 países en 7 días, y disfrutar del descanso, el agua y el sol sin que nada ni nadie te moleste? Si es así toma buena nota de estos hoteles: son de lujo y están lejos (unos más que otros) pero son, sin duda, lo que estás buscando:

Playas paradisíacas | Pixabay

Islas Secas, en Panamá

Empezamos por Panamá, por un hotel ubicado en unas islas privadas y paradisíacas en el golfo de Chiriquí, son las Islas Secas, un archipiélago de 14 islas y, además de ser un paraíso en la tierra; el resort está en una de esas 14 islas, las demás permanecen intactas y se convierten en un paraíso por explorar a placer recorriendo los senderos que las cruzan y navegando de isla en isla. El resort es un lujo y entorno lo es más si cabe, un paraíso natural en el que habitan más de 750 especies de peces, 80 de aves y 128 de plantas, en el que podrás disfrutar del senderismo y del avistamiento de aves tanto como del buceo o el avistamiento de cetáceos.

Hyatt Hana-Maui Resort en Hawaii

Nos vamos a Hawaii, un destino que asociamos tradicionalmente al lujo más allá de nuestras posibilidades, a un paraíso inalcanzable pero, quién sabe, tal vez algún día decidamos que es el viaje de nuestra vida y lo hagamos porque si de algo no cabe duda alguna es de que Hawaii es un lugar al que hay que ir al menos una vez en la vida; otra cosa es hacerlo a lo grande o de modo más modesto, si optar por la primera opción y además quieres descansar y disfrutar a la vez, alejándote, como decíamos en la introducción de esta noticia, del mundanal ruido, el Hyatt Hana-Maui Resort está hecho a la medida de tu viaje; un resort de lujo (garantía Hyatt...) en un lugar apartado y tranquilo, paradisíaco...

[[H2:Lizard Island Resort en Australia]]

Puestos a huir podemos optar por marcharnos a nuestras antípodas pero no a Sidney ni a Brisbane sino a un lugar más remoto como Lizard Island (la isla de los lagartos); está lejos, ciertamente, pero te dará más pereza regresar que llegar allí y es que se trata de una isla ubicada en un paraíso natural, en la gran barrera de coral, rodeada de playas de escándalo y con este resort que es, por supuesto, un lujo de confort (un todo incluido con playas privadas además de spa...) en ese entorno natural de escándalo.

Lizard Island. Playa | Imagen de Luka Peternel en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Park Hyatt Maldivas Hadahaa en las islas Maldivas

Si hablamos de paraísos lejanos hay que hablar de las Maldivas y si hablamos de lujo Hyatt es toda una garantía, este resort tiene ambas cosas y se presenta, además, como el mejor resort de Maldivas para lunas de miel; naturaleza indómita cerca del ecuador, privacidad absoluta, el lujo maldivo de andar descalzo, aguas azules, playas blancas, un arrecife de coral y la posibilidad de gozar de actividades como el buceo o el esnórquel, avistar tortugas, tiburones o rayas águila moteadas.

Tainaron Blue Retreat en Grecia

¿Quieres huir del mundanal ruido pero hacerlo sin sufrir interminables horas de vuelo? Quédate entonces más cerca, las islas griegas son tan paradisíacas como las hawaianas o las maldivas, claro que has de elegir bien el destino porque algunas de ellas (no hablemos de Santorini o Mikonos...) están muy masificadas en verano ¿dónde ir para gozar de unos días de paz y tranquilidad? Quédate en el territorio continental de Grecia, en el Tainaron Blue Retreat ubicado en el punto más al sur no sólo de la Grecia continental sino de la Europa continental y en lugar único: cuentan las leyendas griegas que aquí fue construido el Templo a Poseidón que en una cueva cercana estaba el hogar de Hades, el dios del inframundo, un cueva que estaba protegida por un perro de tres cabezas...Añade a todo esto un hotel de lujo cuya oferta gastronómica luce una Estrella Michelin y te sentirás en el paraíso.