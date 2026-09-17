Los 30 castillos y palacios más populares de Europa: España es el país con más monumentos en el ranking

La cultura y el patrimonio figuran entre las principales motivaciones de viaje de los europeos este otoño, y son la tipología vacacional preferida entre quienes tienen previsto viajar en octubre y noviembre, según la Comisión Europea de Viajes (ETC).

Los datos de TUI Musement apuntan en la misma dirección: un 94 % de los encuestados afirma estar interesado, o muy interesado, en disfrutar de experiencias relacionadas con la historia, la cultura y el patrimonio durante su próxima escapada urbana. Un interés que va más allá del viaje: ya que 8 de cada 10 aseguran haber visitado también un monumento o lugar emblemático cerca de su lugar de residencia.

En este contexto, la plataforma ha identificado los 30 castillos y palacios más populares de Europa, a partir del número de reseñas acumuladas en Google. La nueva edición del análisis compara los datos de 2023 y 2026 para mostrar cómo ha evolucionado la clasificación en los últimos años.

El top 10

Con más de 199 000 reseñas, un 31 % más que en 2023, el Castillo de Praga vuelve a liderar la clasificación. Más allá de ser uno de los complejos palaciegos más grandes del mundo, permite descubrir en un mismo recinto siglos de historia a través de lugares tan emblemáticos como la Catedral de San Vito, el antiguo Palacio Real y el pintoresco Callejón del Oro.

Castillo de Praga | iStock

El Palacio de Buckingham, residencia oficial del monarca británico en Londres, se mantiene en segunda posición. La ceremonia del cambio de guardia atrae a miles de visitantes durante todo el año, mientras que en verano es posible acceder a los Salones de Estado y descubrir una de las instituciones británicas más emblemáticas.

El Palacio de Schönbrunn, que este año celebra su 30 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, sube dos puestos hasta el tercer lugar con más de 182 000 reseñas (un 41 % más que en 2023). Sus salones permiten adentrarse en el mundo de la emperatriz María Teresa, Sisi y el emperador Francisco José I, y conocer el legado imperial que marcó siglos de historia austriaca.

En cuarto lugar figura el Palacio de Versalles, antigua residencia de los reyes de Francia. La Galería de los Espejos, los Apartamentos Reales y sus extensos jardines resumen la vida de la corte y episodios que cambiaron Europa, desde el absolutismo de Luis XIV hasta la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

Palacio de Versalles | Pixabay

Aunque cede dos posiciones, el Castillo de Wawel ocupa el quinto puesto y se consolida como una de las grandes atracciones culturales de Europa. Antigua residencia y lugar de coronación de los reyes de Polonia, cuenta a sus pies con la célebre Cueva del Dragón, uno de los símbolos de Cracovia.

La Alhambra repite en sexta posición. Residencia de los sultanes nazaríes y, después, de los reyes de Castilla, este conjunto de palacios, jardines y fortalezas refleja las culturas que han marcado la historia y la identidad de Granada. Los Palacios Nazaríes, el Generalife, la Alcazaba y el Palacio de Carlos V figuran entre sus espacios más emblemáticos.

El séptimo puesto es para otro representante español: el Palacio Real de Madrid, que tras incrementar un 47 % el número de reseñas acumuladas en Google, escala una posición en la clasificación. Con más de 135 000 metros cuadrados, sigue acogiendo recepciones y actos oficiales de la Casa Real. Entre sus espacios abiertos al público destacan el Salón del Trono, la Cámara de Gasparini y la Capilla Real.

Palacio Real de Madrid | iStock

Los muros de la Torre de Londres, en octava posición, fueron escenario de acontecimientos que marcaron el destino del país, como la ejecución de Ana Bolena y de la desaparición del príncipe Eduardo V y su hermano, el duque de York. Hoy custodian las Joyas de la Corona, la tradición de los Yeoman Warders y la leyenda de los cuervos, considerados los guardianes de la fortaleza.

Con más de 114 000 reseñas, el Castillo de Neuschwanstein asciende al noveno puesto de la clasificación. Situado en los Alpes bávaros, este palacio de cuento invita a adentrarse en el universo del rey Luis II de Baviera, conocido como "Rey Loco" o "Rey Cisne", y a su fascinación por el arte, la arquitectura y las leyendas medievales. Hay quien asegura que inspiró el Castillo de la Bella Durmiente.

Castillo de Bran en Transilvania | iStock

Cierra el top 10 el Castillo de Bran, conocido como el "castillo de Drácula". Vlad Tepes, el personaje histórico que inspiró a Bram Stoker, nunca residió aquí, pero su silueta en el corazón de Transilvania lleva décadas alimentando la leyenda. Más allá del mito, resume siglos de historia rumana, de fortaleza fronteriza hasta su etapa como residencia real.

El top 30 y los representantes españoles

La clasificación completa reúne 30 castillos y palacios de toda Europa, desde antiguas residencias reales y fortalezas medievales hasta complejos declarados Patrimonio de la Humanidad.

La gran novedad de este año es la entrada del Castillo de Buda, en Budapest, que gracias a un incremento del 65 % en el número de reseñas acumuladas en Google respecto a 2023 se sitúa en el puesto 23.

España es el país con más presencia en el ranking, con seis representantes. Además de la Alhambra y el Palacio Real de Madrid, la lista incluye el Real Alcázar de Sevilla, en el puesto 15, con más de 101 000 valoraciones. La residencia real en uso más antigua de Europa reúne en sus patios y jardines influencias islámicas, mudéjares y renacentistas.

La Alhambra de Granada | iStock

Le sigue el Castillo de Peñíscola, en el puesto 21, la fortaleza templaria sobre el Mediterráneo que fue sede papal con Benedicto XIII, el Papa Luna. En el 27 aparece el Alcázar de Segovia, cuya silueta sobre la confluencia de los ríos Eresma y Clamores le ha valido la fama de castillo de cuento. Cierra la representación española el Castillo de Montjuïc, en el puesto 30, un mirador privilegiado sobre el puerto de Barcelona y testigo de diferentes episodios de la historia de la ciudad.