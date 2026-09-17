La Mercè 2026: así será la Fiesta Mayor de Barcelona este año

Cada año, a finales de septiembre, Barcelona se llena de música, espectáculos, actividades y cultura popular gracias a su Fiesta Mayor: La Mercè. Este 2026, la celebración tendrá lugar entre los días 23 y 27 de septiembre y le dará a la ciudad mucha más vida de la que ya de por sí tiene.

La Mercè 2026, eso sí, llega con algunas novedades. Para empezar, la ciudad invitada será Shangái, coincidiendo con el 25 aniversario del hermanamiento de ambas urbes. Y esto no hará más que acercar a la ciudad catalana distintas expresiones de la cultura de esta metrópoli China, pues está programado que más de un centenar de artistas de Shanhái llenen las calles de Barcelona con propuestas musicales, arte callejero y tradiciones populares.

Fiestas de La Mercè | Imagen cortesía de Turismo de Cataluña

Asimismo, el Piromusical cambiará de ubicación y, en lugar de celebrarse a los pies de Montjuïc como es habitual, en esta ocasión tendrá lugar junto al mar. Y por si esto no fuese suficiente cambio, en la programación de La Mercè 2026 se incorporan diferentes espacios en lo que habrá actividades.

Pero vayamos a lo importante, que es la programación del evento en sí misma, que ya avanzamos que es de lo más variada. En cuanto a conciertos, a lo largo de estos cinco días de fiesta se subirán a los escenarios tanto artistas locales como internacionales. Els Amics de les Arts, La Pegatina, Love of Lesbian, Nil Moliner, Leire Martínez, Miki Núñez o varias artistas y bandas de Shanghái son algunos de los que aparecen en cartel.

Fiestas de La Mercè | Imagen cortesía de Turismo de Cataluña

Los conciertos, eso sí, no tendrán lugar ni el mismo día ni en el mismo lugar, sino que se repartirán entre la playa del Bogatell, la avenida Maria Cristina, la avenida de la Catedral y el Teatre Grec o el escenario del Festival BAM. Y si hay algo claro, aparte de esto, es que habrá desde sonidos alternativos hasta flamenco, jazz, rock o música urbana, para que todo el mundo encuentre una opción que le llame la atención.

Claro está, no todo va a ser música, así que también habrá muchas actividades relacionadas con la cultura popular. Gigantes, castillos y correfocs forman parte de la programación de La Mercè 2026, del mismo modo en que lo hacen espectáculos al aire libre de circo, danza o teatro y otras actividades para toda la familia.

Fiestas de La Mercè | Imagen cortesía de Turismo de Cataluña

Y volviendo al Piromusical, que este año se traslada a la playa del Bogatell, toma nota: tendrá lugar el día 27 de septiembre y con él se cerrará la Fiesta Mayor de Barcelona de este año. Puedes ver el programa completo en este enlace: Fiestas de la Mercè.