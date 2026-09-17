El descuento de Iberia para jóvenes que muchos desconocen: hasta un 15% en vuelos si tienes menos de 30 años

Ya sabes que en Viajestic siempre buscamos conseguir los mayores descuentos y ofertas para contárselo a nuestros lectores, cómo es el caso del Verano Joven y cómo alargarlo hasta diciembre.

Y ahora queremos hablarte de Iberia Joven, un programa para facilitar el acceso a vuelos con condiciones especiales para el público joven. Se trata de una iniciativa que se divide en dos modalidades: una pensada para menores de 30 años, y otra llamada Go Study, dirigida a estudiantes de cualquier edad.

Descuentos para menores de 30 años

Los usuarios registrados en Iberia Joven que tengan menos de 30 años pueden acceder a una tarifa especial con un 10% de descuento en sus vuelos.

Ese descuento puede subir hasta el 15% en dos casos: si la reserva incluye a cuatro o más pasajeros, o si el viaje tiene como origen o destino Asturias o Melilla.

La rebaja se aplica en la clase Turista más económica, en vuelos operados por Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum. Eso sí, hay algunas condiciones a tener en cuenta:

Solo aplica a trayectos de ida y vuelta desde la misma ciudad.

No se pueden hacer paradas en ciudades distintas.

El descuento se calcula solo sobre la tarifa, sin incluir tasas ni impuestos.

Qué ofrece Go Study

La modalidad Go Study está pensada para quienes van a estudiar o hacer prácticas fuera de su país, sin límite de edad.

Sus principales ventajas son:

Una maleta facturada adicional de 23 kg.

de 23 kg. Un cambio gratuito de fecha en el vuelo de regreso.

Ese cambio gratuito solo se puede pedir una vez realizado el vuelo de ida. Si se necesitan más cambios, Iberia los permite, pero con una penalización de entre 45 y 120 euros según la distancia del trayecto. Además, si hay diferencia de precio entre una fecha y otra, hay que abonarla aparte.

Joven haciendo la maleta para su viaje | iStock

Cómo apuntarse a Iberia Joven

Para acceder al programa, es necesario formar parte de Iberia Club y registrarse en la plataforma específica de Iberia Joven.

En el caso de Go Study, además hay que acreditar la condición de estudiante o participante en un programa formativo con la documentación correspondiente.

Un detalle importante: las ventajas de Go Study solo se aplican si el billete se compra desde la sección de Iberia Joven. Si se compra directamente desde la web principal de Iberia, esos beneficios no se pueden añadir después.